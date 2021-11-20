محافظ المنوفية يلتقي «طفل ضمور العضلات» ويصرف له مساعدة مالية عاجلة

التقى اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، والد الطفل «مالك» البالغ من العمر 4 سنوات من شبين الكوم، والذي يعاني مرض ضمور العضلات الدوشيني من الدرجة الأولى، ويأتي هذا في إطار تواصل محافظ المنوفية الدائم والفعال مع الفئات المستحقة والأولى بالرعاية واستجابة لاستغاثة والد الطفل عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

المحافظ يوجه بإدارج الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لضمور العضلات

واستمع محافظ المنوفية لوالد الطفل عن الحالة الصحية لابنه والذي يعاني من هذا المرض منذ عامه الأول فى الحياة، ما منعه من ممارسة حياته بشكل طبيعى، وعلى الفور قرر المحافظ صرف مساعدة مالية عاجلة تساعده على تحمل نفقات العلاج، كما وجه بإعداد خطاب لوزارة الصحة والسكان لضم حالة الطفل ضمن المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلي لتوفير العلاج اللازم وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لممارسة حياته بشكل طبيعى، مؤكدا على متابعته الشخصية لحالة الطفل.

وأكد محافظ المنوفية حرصه الدائم على التواصل مع الحالات المرضية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم.