البيان الختامي الصادر عن الاجتماع السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الوزاري السادس لمنتدى غاز شرق المتوسط بالقاهرة، اليوم، في حضور وزراء الطاقة «القبرصي والمصري واليوناني والإسرائيلي والأردنى والفلسطيني»، ومدير الشئون الدولية بوزارة الدولة للشئون الأوروبية والخارجية الفرنسية، ومدير عام إدارة البنية الأساسية وأمن الطاقة بوزارة التحول البيئي الإيطالية على رأس وفود الدول الأعضاء للمنتدى، كما حضر الاجتماع كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي بصفة مراقب.

مخرجات المرحلة الأولى لاستراتيجية المنتدى طويلة المدى

وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء مخرجات المرحلة الأولى لاستراتيجية المنتدى طويلة المدى، والتي تعكس الأهداف الأساسية المنصوص عليها بميثاق المنتدى، بما يتماشى مع التحول العالمي للطاقة، مؤكدين أهمية الغاز الطبيعي إبان مرحلة الانتقال الطاقي، كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

وفي هذا الصدد، وبناءً على النجاحات التي حققتها قمة مجموعة العشرين التي استضافتها العاصمة الإيطالية روما برئاسة إيطاليا، رحب الوزراء بالتطورات والنتائج التي تمخضت عنها قمة المناخ COP26، لافتين إلى الدور المحوري الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تسهيل انتقال الطاقة، كونه الوقود الأحفوري الأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية.

الغاز الطبيعي سيظل مورداً أساسياً لتوفير مصدر موثوق للطاقة

كما أكد الوزراء مجدداً على أن الغاز الطبيعي سيظل مورداً أساسياً ضمن مزيج الطاقة العالمي لتوفير مصدر موثوق للطاقة بأسعار معقولة وأقل كثافة من حيث الانبعاثات الكربونية، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، لمساعدة الاقتصادات على الوصول إلى الحياد الكربوني.

وباعتبار المنتدى، منظمة حكومية دولية، أُنشئت بهدف توفير منصة للتعاون من أجل تنمية واستخدام الغاز الطبيعي بشكل مستدام وفعال وصديق للبيئة، والحفاظ عليه من أجل مستقبل مستدام، مع الاحترام الكامل لحقوق أعضائه في مواردهم الطبيعية وفقاً لأسس القانون الدولي، أكد الوزراء مجدداً التزامهم بمواصلة إشراك مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الحكومات وشركاء الأعمال والقطاع الخاص، لحشد التمويل، وتوفير التكنولوجيات اللازمة، وبناء القدرات لجعل الغاز الطبيعي أقل كثافة من حيث الكربون، بما في ذلك جهود إزالة الكربون وخفض انبعاثات الميثان.

مبادرات مشتركة للعمل المناخي

كما اتفق الوزراء على تضافر الجهود من أجل إعداد مبادرات مشتركة للعمل المناخي في ضوء قمة المناخ COP27، التي ستستضيفها مصر العام المقبل، واستعرض الوزراء نتائج دراسة «ميزان العرض والطلب الإقليمي على الغاز الطبيعي والطاقة» التي تم إعدادها بدعم من الاتحاد الأوروبي، وجاء من بين المخرجات الأخرى للاجتماع الوزاري، مناقشة موزانة المنتدى لعام 2022 وإقرارها.

«أسامة مبارز» أمينًا عامًا لمنتدى غاز شرق المتوسط لمدة 3 سنوات

وشهد الاجتماع أيضًا، خطوة مهمة في مسيرة المنتدى حيث وافق الوزراء بالإجماع على عيين «أسامة مبارز»، أمينًا عامًا لمنتدى غاز شرق المتوسط لمدة 3 سنوات اعتبارًا من يناير 2022.

كما شهد الاجتماع تعيين «ناتاشا بيليدس»، وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية، رئيسًا للاجتماع الوزاري، والمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، رئيساً مناوباً لعام 2022، كما تم تعيين «ماريوس بنايديس»، السكرتير الدائم لوزارة الطاقة والتجارة والصناعة بجمهورية قبرص، رئيسًا للمجلس التنفيذي للمنتدى لنفس العام.

وأقر الوزراء برنامج عمل وخارطة طريق المنتدى لعام 2022، كما اتفق الوزراء على عقد الاجتماع الوزاري القادم للمنتدى بالقاهرة في يونيو 2022.

وفي نهاية الاجتماع، أعرب الوزراء عن خالص شكرهم للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على استضافة المنتدى وجهوده الثمينة والمتواصلة طيلة فترة رئاسته للاجتماع الوزاري على مدار السنوات الثلاث الماضية.

وفي الختام، أعرب الوزراء عن بالغ التقدير والامتنان لجمهورية مصر العربية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما قدمته من دعم للمنتدى كدولة مضيفة منذ المراحل الأولى لتأسيسه، ما ساهم في تحقيق العديد من الإنجازات نحو إنشاء سوق إقليمي مستدام للغاز وتعزيز التعاون الإقليمي وفق أسس القانون الدولي.