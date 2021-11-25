أجهزة سفاجا تشن حملة على المنشآت السياحية وتبحث مشاكل السائقين

شنت أجهزة مجلس مدينة سفاجا برئاسة اللواء ياسر شعبان رئيس المدينة، حملة للتفتيش على القرى السياحية بالمركز السياحي الشمالي للمدينة للتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر بالتفتيش على المواد الغذائية المختلفة داخل المنشآت السياحية.

حملة على القرى السياحية بسفاجا

وأفاد اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن إدارة التموين شنت حملة على الأغذية بعدد من القرى السياحية شمال المدينة وفحص مخازن السلع الغذائية والثلاجات الخاصة باللحوم والخضروات والمطابخ والمطاعم والنظافة العامه مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية مخالفات، وذلك للتأكيد على إجراءات الوقاية وسلامة الأغذية وحرصا على العاملين والنزلاء.

وأشار رئيس المدينة، إلى أن الحملة استهدفت المرور على بعض الفنادق حيث تم التفتيش على السلع الغذائية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

ووجه رئيس المدينة بتكثيف الرقابة على جميع المنشآت، والعمل على تفعيل جميع الجهات الرقابية بالمدينة، فضلا عن التعاون المستمر فيما بينهم، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، مؤكدا المتابعة الدورية لكافة القطاعات.

اللجنة الفرعية للمواقف تبحث حل مشاكل السائقين

وفي سياق آخر، عقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الخميس؛ لمناقشة عدة موضوعات على رأسها مشكلة الطلبات المقدمة لزيادة عدد سيارات الأجرة بين محافظتي سوهاج والأقصر وبين مدينة سفاجا بواقع 5 سيارات لكل خط منهم.

ناقش رئيس المدينة، مع اللجنة مشكلة استمرار شكاوى أهالي منطقة العرايشي، وذلك نتيجة عدم تخصيص أماكن الانتظار وعدم معرفة المواطنين بها، وتم اقتراح عمل مظلات بالمنطقة والإعلان عن دعم الخط بعدد من السائقين في مدينة سفاجا.