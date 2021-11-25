فوز طلاب «قناة السويس» ببطولة «الدارتس» للجامعات المصرية

أقيمت بطولة «الدارتس» التي تستضيفها الجامعة الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم 49 للجامعات المصرية، بمشاركة 36 طالبًا وطالبة من 8 جامعات «المنوفية، دراية، حلوان، الإسكندرية، الكندية، قناة السويس، التعليم العالى، الجامعة الأمريكية»، برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وجرت فعاليات البطولة تحت إشراف الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وكابتن بهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات، و بحضور الدكتورة كيم كيرتشلي رئيس الجامعات الكندية، والدكتور إسلام الحلاوني مشرف البطولة من الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، وكابتن هشام الشواطفي مدير النشاط الرياضي بالجامعة الكندية، وكابتن أحمد نخيلي أخصائي فني بالاتحاد المصري للدارتس.

نتائج فعاليات بطولة «الدارتس» للجامعات المصرية

وأسفرت نتائج فعاليات البطولة عن التالي: مسابقات فردي الطلبة:

- المركز الأول: الطالب/ عبد الوهاب خالد عبد الوهاب «جامعة قناة السويس».

- المركز الثاني: الطالب/ عبدالله صلاح أحمد «وزارة التعليم العالي».

- المركز الثالث: الطالب/ خالد هيثم نورالدين «جامعة حلوان».

مسابقات فردي الطالبات:

- المركز الأول: الطالبة/ ندى محمود عبدالعزيز «جامعة قناة السويس».

- المركز الثاني: الطالبة/ عائشة محمد سعيد «جامعة قناة السويس».

- المركز الثالث: الطالبة/ روان محمد سليم «جامعة حلوان».