«الصحة»: إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لـ3 فئات

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا «المعززة» لن تعطى لجميع المواطنين في التوقيت الحالي، ولكنها ستعطى لـ3 فئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالفيروس، وفقًا لتوجيهات منظمة الصحة العالمية، وهم الكوادر الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن وزارة الصحة تطعم ما يقرب من 400 لـ500 ألف مواطن بشكل يومي بلقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، منوهًا بأن التسهيلات التي قدمتها الوزارة لحصول المواطنين على لقاح كورونا من خلال الفرق الطبية، ساعدت في الوصول لـ43 مليون مواطن حتى الآن.

ارتفاع معدلات الشفاء لمصابي فيروس كورونا

ومن جانبه، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا، إذ وصلت إلى 84.2% بعد تسجيل الوزارة، أمس، خروج 239 متعافي من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 293613 حتى اليوم.

رفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى المحافظات

وفي سياق متصل، جددت وزارة الصحة والسكان دعوتها للمواطنين بشأن التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى، والسيطرة على الفيروس، والانتهاء من خطة الدولة التي وضعتها لتطعيم 40% من المواطنين.

وأكدت الوزارة استمرار رفع درجات الاستعداد القصوى على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة، لاتخاذ كافة الإجراءات الوقائية ضد الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.