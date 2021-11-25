تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية ويبقى الأثر على DMC

يبحث الجمهور عن تفاصيل الحلقة الأخيرة من حكاية ويبقى الأثر من مسلسل «إلا أنا» بطولة نجلاء بدر، وإيناس كامل، حيث عرضت أمس الحلقة الـ10 على قناة DMC، ولقيت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أحداث الحلقة الأخيرة من حكاية ويبقى الأثر

وبدأت أحداث الحلقة العاشرة من حكاية «ويبقى الأثر»، من مسلسل «إلا أنا»، بمشادة قوية بين «ياسمين» وحماها بسبب رفضه سفر ابنتها سلمى إلى الخارج للمشاركة في مسابقة الأولمبياد، وإصراره على نقلهم إلى مدرسة أخرى، فترفض الأم والابنة الجلوس معه ومقابلته، فينهار في البكاء ويندم على ما فعله.

أولاد ياسمين يرفضون مقابلة جدهم

ياسمين تدخل في نوبة بكاء بسبب عدم السيطرة على أولادها

ودخلت ياسمين في نوبة بكاء شديدة، بسبب عدم قدرتها السيطرة على الأمور، وشجار أولادها سويا، فيحاول كل منهم مصالحتها ويعدونها بالتغيير، ويبدأ ابنها الأكبر «وليد» مساعدتها في عملها الجديد.

ياسمين منهارة بسبب أولادها

وحاولت ياسمين أن تطلب من جد أولادها التراجع عن قراره والوقوف إلى جوارهم، وتعويضهم غياب ابنهم الذي رحل، بدلا من أن يمنع الأموال عنهم وينقلهم إلى مدارس أخرى.

أبطال حكاية ويبقى الأثر

وحكاية ويبقى الأثر من مسلسل إلا أنا، بطولة مصطفى درويش ونجلاء بدر ومحمد التاجي وإيناس كامل ورانيا منصور، وعدد من الفنانين، تأليف أماني التونسي وإخراج أحمد يسري.