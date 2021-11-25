«التعليم» تستعين بالأوقاف والكنيسة لتدريب معلمي التربية الدينية

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أبرمت بروتوكول تعاون مع الكنيسة المصرية ووزارة الأوقاف، وذلك لتدريب معلمي التربية الدينية، مفاهيم الدين الإسلامي والمسيحي.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن التدريب يهدف إلى زيادة معارف معلمي التربية الدينية، بشأن تقديم التعاليم الدينية الصحيحة للطلاب، وملائمة تلك للمناهج وطريقة التعامل مع الطلاب في الحصص الدينية، وتنمية الوعي الديني عندهم.

تدريب معلمي التربية الدينية لتقديم التعاليم الدينية الصحيحة للطلاب

وأضاف المصدر أن الكنيسة ووزارة الأوقاف، أبديا موافقة غير مشروطة على ذلك، وتعاونا بشكل كبير مع طلب وزارة التعليم، لإدراكهما ضرورة تدريب المعلمين على السبل المثلى للتعامل مع الطلاب وشرح الدروس الدينية لهم، وتثقيفهم ببعض التعاليم الهامة، التي قدر يطرحها عليهم الطلاب أثناء الحصة، وطريقة التجاوب معهم.

تدريب معلمي التربية الإسلامية على أيدي فقهاء ورجال وزارة الأوقاف

وأشار المصدر، إلى أن تدريب معلمي التربية الدينية الإسلامية، سيكون على أيدي فقهاء ورجال وزارة الأوقاف في مقر المدينية التعليمية بمنطقة السادس من أكتوبر، وسيتم توفير إقامات للمغتربين منهم، على أن تقوم الكنيسة بتوفير مقار تابعة لها لتدريب معلمي التربية المسيحية، في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التعليم بتدريب معلمي مادة القيم والأخلاق واحترام الآخر، على أيدي متخصصين في علم النفس، لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا المنهج، وطريقة تقديمه بشكل احترافي للأطفال.

المسابقة الثقافية الدينية الكبرى

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء فعاليات العام الثالث من «المسابقة الثقافية الدينية الكبرى»، بهدف نشر الفكر الديني المعتدل، ومواجهة الأفكار الخاطئة بالأفكار الصحيحة وتفنيد الدعاوى الكاذبة التي قد تستهدف أبناء مصر.

وقالت الوزارة، إن المسابقة تستهدف جميع أفراد الأسرة المدرسية من الطلاب المسجلين بالمدارس المصرية الحكومية والخاصة، وكذلك الطلاب المصريين بالمدارس الدولية، وأولياء أمورهم، كما تستهدف المسابقة جميع المعلمين والأخصائيين والأمناء على اختلاف تخصصاتهم، وكذلك القيادات التعليمية بمختلف مستوياتها.