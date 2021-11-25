فريق طبي بمعهد جنوب مصر للأورام ينجح في إنقاذ حياة طفلة من ورم سرطاني

أعلنت الدكتورة إيمان مسعد عميدة معهد جنوب مصر للأورام، عن نجاح فريق طبي بالمعهد في إنقاذ حياة طفلة بعد إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ملاصق للأوردة والشرايين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار الخدمة الصحية الهائلة المقدمة داخل المعهد لأكثر 40 ألف مريض سنوياً من مختلف الأعمار ومن شتى محافظات الصعيد، بدعم ورعاية من الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط الذي يحرص دائماً على الوصول بالخدمات الطبية المقدمة للمرضى إلى أعلى درجات الدقة والكفاءة.

خدمات طبية متميزة للمرضى في معهد جنوب مصر للأورام

وأوضح الدكتور حسين فخري البحيري أستاذ جراحة الأورام بالمعهد وقائد الفريق الطبي الذي نجح في إجراء الجراحة، أن للمعهد دورًا كبيرًا في تقديم خدمات طبية متميزة للمرضى من أطفال الصعيد.

وأضاف البحيري، أن المعهد استقبل طفلة مريضة في الثالثة عشرة من عمرها تعاني من وجود ورم خلف البنكرياس وأمام الوريد الكهفي الأسفل والشريان الأورطي ملاصقاً للأوردة والشرايين المغذية للأمعاء ويبلغ حجمه 10*12 سم، مؤكدًا أن الورم تم استئصاله بنجاح وأن المريضة في حالة ممتازة بعد الجراحة.

فضل الفريق المعاون في نجاح الجراحة

وأشار البحيري، إلى تميز الفريق الطبي الذي عاونه في إجراء الجراحة الدقيقة وكان له فضلاً كبيراً في نجاحها، والذي شمل الدكتور عماد سعد، والدكتور خالد فارس أستاذ التخدير، والدكتور محمد حسين والدكتور عمر صلاح، والدكتور عبد الرحمن محمد، والدكتور علي محمد.

وأثنى البحيري، على طاقم التمريض المتميز الذي شارك في إنقاذ المريضة، مؤكدًا على أهمية دور التمريض في إنجاح مثل هذه الجراحات المعقدة.