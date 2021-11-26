هل هناك أضرار من التعرض للتخدير المتكرر؟.. استشاري يجيب

يتساءل البعض عن أضرار تكرار عملية التخدير، لإجراء عمليات جراحية، أو عند التعرض للحوادث، وهل له آثار ضارة على صحة الإنسان، أم لا، كما يكثر الجدل حول تخدير كبار السن وهل يسبب ضررا على صحتهم، وهو ما يجيب عليه الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية.

يقول الغمراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في الغالب لا يوجد أي أضرار من التخدير المتكرر، طالما أن الشخص بحاجة إلى ذلك، خصوصا في حالة وقوع الحوادث، حيث يتم إجراء أكثر من عملية خلال فترة متقاربة، طبقا لوضع المريض وحاجته لإجراء عمليات، لكن الأمر يتطلب أن يكون طبيب التخدير مؤهلا ويراعي جميع الوظائف الحيوية للجسم، ليحافظ على حياة المريض أثناء التخدير، مشيرا إلى أن التخدير العام آمن للغاية، خاصة في الحالات الخطرة لمصابي الحوادث.

كبار السن والتخدير

وتابع «الغمراوي» بأن كبار السن لهم وضع خاص، وهم من الحالات التي يتم التعامل معها بحذر خلال الجراحة أو بعدها، خصوصا إذا كان المريض مدخنا أو ممن يعانون من السمنة أو تاريخ مرضي لنوبات قلبية أو مريض ضغط مرتفع، أو مصاب بالسكر غير المنتظم، أو أصيب بسكتة دماغية من قبل، أو يعاني من مشكلات في الكلى أو الرئة أو القلب أو يعاني من حساسية من أي نوع من أنواع الأدوية، لكن طبيب التخدير يكون قادرا على السيطرة عليها خصوصا في الحالات الطارئة.

الطب تطور كثيرا.. لا داعي للقلق

مشيرا إلى أن الطبيب لديه الرغبة في إنقاذ حياة المريض والحرص عليها، مؤكدا أن الطب تطور بشكل كبير، وأصبحت حتى عملية القلب المفتوح يتم إجراؤها لمرضى يعانون من مشكلات كبرى في القلب، كما أن هناك تطور كبير في علم التخدير، بحيث يكون مناسب لجميع الحالات بشر وجود الطبيب المختص المؤهل بدرجات علمية معينة.