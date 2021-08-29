هل تعرض متلقي لقاح كورونا لـ «البنج» يؤدي لوفاته؟.. استشاري يُجيب

كشف الدكتور محمد حسين، استشاري طب أطفال، حقيقة ما تردد حول وجود أضرار على متلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، نتيجة التعرض للتخدير بـ«البنج» والذي قد يؤدي للوفاة، مؤكدًا أن كل هذه الأمور لا أساس لها من الصحة، وثبت علميًا كذبها، فلا يوجد مانع أو عائق من التعرض للبنج حال وجود ضرورة لإجراء جراحة أو علاج الأسنان طالما أن تحاليله الطبية سليمة.

الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بمتحور «دلتا بلس»

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلام هوانم»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أن الأطفال هم الأكثر عرضة للإصابة بمتحور «دلتا بلس»، وهذه مشكلة كبيرة، فضلًا عن أنه أسرع انتشارًا، لكونه يُصيب عددا كبيرا من الخلايا والشخص ينقل الفيروس لعدد كبير من الناس بشكل سريع، موضحًا أن الأمور مطمئنة بعد تطعيم عدد كبير من المواطنين بلقاحات كورونا بما يساهم في الحد من انتشار الفيروس.

فيروس كورونا قدرته على التحور كبيرة

وأشار استشاري طب أطفال، إلى أن فيروس كورونا قدرته على التحور كبيرة لكنها محدودة مقارنة بالفيروسات المشابهة له، مناشدًا بالحذر واتباع الإجراءات الاحترازية، فأعراض الإصابة بالنسبة للأطفال وإن كانت بسيطة إلا أنها قد تتحول لأعراض متوسطة ثم شديدة، تتمثل في الصداع وسيلان الفم وحمى وسعال بسيط، مشددًا على ضرورة العزل عند الشك في الإصابة، وتطبيق التباعد الاجتماعي عند التعامل مع الآخرين.

ضرورة تجنب الاختلاط بمرضى فيروس كورونا

وشدد الدكتور محمد حسين، على ضرورة تجنب الاختلاط بمرضى فيروس كورونا والتعرض للشمس بشكل يومي لإمداد الجسم بحاجته لفيتامين د وتقوية الجهاز المناعي، وغسل الأيدي جيدًا بالمياه والصابون وارتداء الكمامة خاصة بالأماكن المزدحم، مع الحرص على تناول لقاح كورونا.