وزيرة الثقافة ومحافظ الدقهلية يفتتحان بيت ثقافة «تمي الأمديد»

افتتحت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن عبد المنعم مختار، محافظ الدقهلية، بيت ثقافة تمي الأمديد، بحضور الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من قيادات الهيئة والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

المنشآت الثقافية بمثابة أدوات تساهم في بناء المجتمع

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إن محافظة الدقهلية تضيء بافتتاح مركزًا جديدا للتنوير، يضاف إلى منظومة العمل الابداعي ويقدم خدماته لعدد ضخم من المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت استراتيجية لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة العديد من المنشآت الثقافية على مستوى الجمهورية، تحقيقا للعدالة الثقافية فى مختلف ربوع مصر.

وأضافت أن المنشآت الثقافية، تمثل أدوات تنويرية تساهم في بناء مجتمع تقوم مفرداته على أسس فاعلة من الوعي والمعرفة، ووجهت بافتتاح فصول لتنمية المواهب وإعداد برنامجا ثقافيا وابداعيا يشمل كافة ألوان الفكر والفن، إلى جانب اكتشاف المواهب وصقلها في كافة مجالات الابداعية، كما استمعت إلى إحدى مواهب تمي الأمديد في إلقاء الشعر وأثنت عليها.

تقديم الدعم لأنشطة وفعاليات الثقافة على أرض الدقهلية

من جانبه، ثمّن أيمن عبد المنعم مختار، محافظ الدقهلية، جهود وزارة الثقافة داخل المحافظة، مؤكدًا تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة والفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة على أرض الدقهلية، معبرًا عن سعادته بافتتاح بيت ثقافة تمي الأمديد، بتصميمه المعماري المميز.

بيت ثقافة تمي الأمديد

وأوضح عطوة أن مساحة بيت ثقافة تمي الأمديد يبلغ 1020 متر، وتم البناء على مساحة 770 متر، وهو مكون من دور أرضي وأول على حوائط حاملة على طراز الفنان والمهندس المعماري الراحل الدكتور حسن فتحي، ويضم الدور الأرضي فراغات الاستقبال، ومكتبة الطفل، وقاعة أنشطة الأطفال، وقاعة الحرف البيئية، وصالة للكمبيوتر والمعلومات، ومنفذ لبيع الكتب، وغرف إدارية، بالإضافة إلى مسرح بمساحة 110 متر يسع 110 كرسي بمشتملاته، من غرف للممثلين وخشبة مسرح بمساحة 28 متر بأبعاد 4×7، أما الدور الأول يحتوي علي المكتبة العامة التي تضم مطبوعات وعناوين في مختلف ألوان المعرفة.