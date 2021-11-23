جدول فعاليات مراكز الإبداع بوزارة الثقافة من 23 حتى 30 نوفمبر 2021

أعلنت وزارة الثقافة، الأجندة الأسبوعية لمراكز الإبداع بقطاع صندوق التنمية الثقافية، خلال الفترة من 23 حتى 30 نوفمبر 2021، وتتضمن حفلات غنائية وورش حكي وإنشاد ديني، وجاءت كالتالي:

الثلاثاء 23 نوفمبر:

- مركز إبداع الطفل «بيت العيني»: ورشة حكي قصصي بعنوان (حكاية في كتاب) من قصص عالمية رحمة محجوب، الساعة 2 ظهرا.

- قصر «الأمير طاز»: ورشة مدرسة الإنشاد الديني والابتهال للمنشد محمود التهامي، الساعة 1 ظهرا.

- مركز «إبداع الحرية»: مناقشة رواية «الحالة آزو» للكاتبة الدكتورة نهي بلال، في الساعة 6.30 مساء.

الأربعاء 24 نوفمبر:

- بيت السحيمي: فرقة النيل للآلات الشعبية إخراج عبد الرحمن الشافعي في الساعة 7 مساء.

- مركز إبداع الحرية: ندوة لمناقشة رواية «مثلثات فريدة» للكاتبة منال يوسف، في الساعة 6.30 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء في إطار الصحة النفسية مع الدكتور عبد الله غازي، الخبير الدولي في التدريب وبناء الشخصية الإيجابية، في الساعة 3 مساء.

الخميس 25 نوفمبر:

- مركز الحرية للإبداع: افتتاح معرض تصوير زيتي للفنانة أشجان الصافي في الساعة 6.30 مساء ويستمر حتى 9-12-2021.

- قبة الغوري: فرقة رضا للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية في الساعة 8 مساء.

- قصر الأمير طاز: حفل غنائي موسيقي بعنوان (من فات قديمة تاه) إحياء الأغنية الأصلية لمسلسلات زمان لفريق كورال المركز بإشراف هبة رمضان، في الساعة 7 مساء.

- مركز طلعت حرب الثقافي: أمسية ثقافية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، في الـ4 مساء.

الجمعة 26 نوفمبر:

- مركز طلعت حرب: مسابقة كتاب وورشة فنية بعنوان «اقرأ وشكل على الناصية» في الواحدة ظهرا، ورشة فن الكاريكاتير «في الشارع» بإشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة خالد المرصفي في الـ2 عصرا.

- بيت السحيمي: عرض للأراجوز وخيال الظل في الـ7 مساء.

السبت 27 نوفمبر:

- قبة الغوري: عروض فرقة التنورة التراثية، في الـ7مساء.

- مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية: ندوة بالتعاون مع اتحاد كتاب مصر فرع الإسكندرية بعنوان «المسرح أبو الفنون– معايشة التجربة وعلاقة المسرح ببناء الإنسان ونظرة إلي المستقبل»، في الـ6.30 مساء.

- بيت العيني «مركز إبداع الطفل»: السبت من كل أسبوع: ورشة لكورال أطفال بيت العيني بإشراف إيمان سليمان، 11 صباحا.

الأحد 28 نوفمبر:

- قبة الغوري: احتفالية «حوار فنون» لفرقة الطبول النوبية والآلات الشعبية بالاشتراك مع فرقة بيب باند، بالتعاون مع مؤسسة حوار للفنون، 8 مساء.

- بيت الشعر العربي: ورشة شعراء جامعات مصر من 5 إلى 7 مساء. أمسية لشعر العامية المصرية يشارك فيها الشعراء: مجدي سعيد، سعيد شحاتة، سيدة فاروق الأسيوطي ، دعاء فتوح من 7 – 9 مساء.

- بيت المعمار المصري: احتفالية «ذكري ميلاد المعماري رمسيس ويصا واصف، وذكري وفاة المعماري حسن فتحي» مع مهندس عماد فريد، ومهندس رامز عزمي، 6 مساء.

الثلاثاء 30 نوفمبر:

- قصر الأمير بشتاك «بيت الغناء العربي»: حفل نتاج ورش الغناء العربي ببيت الغناء العربي بقيادة الدكتور مدحت عبد السميع، 7 مساء.

- مركز إبداع الطفل «بيت العيني»: ورشة حكي قصصي بعنوان (حكاية في كتاب) من قصص عالمية رحمه محجوب، 2 ظهرا.

- مركز إبداع الحرية: حفل فرقة مصطفي كامل للموسيقي العربية بقيادة أحمد شوقي الأشقر، 7 مساء.