شركات السياحة: 40% زيادة بأسعار فنادق القاهرة خلال النصف الثاني من 2021

كشف محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية ارتفاع نسب إشغال غالبية فنادق القاهرة والجيزة حاليا لأكثر من 95%.

زيادة أعداد السياح الأمريكان والبريطانيين

وأرجع السبب في ذلك إلى وصول أعداد جيدة من المواطنين السعوديين لقضاء فترة الإجازة الرسمية الحالية بالمملكة العربية السعودية التي تستمر من 25 نوفمبر الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل بمصر، فضلا عن زيادة أعداد السياح الأمريكان والبريطانيين المتواجدين بالعاصمة المصرية خلال الفترة الحالية.

زيادة نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة

وأضاف «فاروق» لـ«الوطن»، أن زيادة نسب إقبال السياح على زيارة القاهرة جعل العديد من الفنادق تلجأ إلى رفع أسعارها بنسبة كبيرة، لافتًا إلى أن أسعار فنادق القاهرة الكبرى شهدت ارتفاعا خلال النصف الثاني من العام الجاري بمقدار 40% بالمقارنة بالـ 6 أشهر الأولى من عام 2021.

وأوضح أن سبب ذلك يرجع إلى انتعاشة السياحة العربية خلال الشهور الماضية فضلا عن استئناف العديد من الدول رحلاتها السياحية إلى كل من القاهرة والأقصر وأسوان التي ترتبط جميعها ببرنامج سياحي واحد، لافتا إلى أن الفترة الحالية تشهد زيادة في نسب الإشغال بفنادق شرم الشيخ والغردقة.

احتفالية طريق الكباش

وأشار «فاروق» إلى أن احتفالية «الأقصر.. طريق الكباش» التي ستقام بالأقصر مساء اليوم، رفعت نسب الإشغال بفنادق الأقصر الثابتة والعائمة لأكثر من 90%،

وتابع: «العديد من السياح الأجانب فضلوا حضور الاحتفالية الضخمة التي ستقام مساء اليوم بالأقصر لافتتاح طريق الكباش بعد تطويره»، لافتا إلى أن افتتاح هذا الطريق سيسهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى صعيد مصر خلال الشهور المقبلة.

زيادة حجوزات الفنادق خلال إجازات الكريسماس

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة إلى أن الأمور إذا سارت على ما هي عليه، ولم يتسبب فيروس كورونا في وقف حركة السفر من الدول المصدرة للسياح لمصر فإن نسب الحجوزات إلى شرم الشيخ والغردقة والقاهرة والأقصر وأسوان ستتجاوز الـ90% على الأقل خلال إجازات الكريسماس ورأس السنة.