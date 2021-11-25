ضبط سيدة استولت على 3.8 مليون جنيه من 6 مواطنين بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط إحدى السيدات بالقاهرة؛ لاتهامها بالاستيلاء على 3,8 مليون جنيه من المواطنين.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بلاغًا من 6 مواطنين بمحافظة القاهرة، بشأن تضررهم من أحد السيدات؛ لقيامها بتلقي مبالغ مالية منهم ودعوتهم لاستثمار أموالهم في مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

الاستيلاء على 3.8 مليون جنيه

أسفرت جهود فرق البحث بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، عن قيام «حاصلة على بكالوريوس - مقيمة بمحافظة القاهرة» بممارسة نشاط احتيالي على النحو المشار إليه، وتلقيها مبالغ مالية مقابل أرباح متفق عليها من قيمة رأس المال بالمخالفة للقانون؛ مما مكنها من الاستيلاء على 3.8 مليون جنيه من الشاكين.

المتهمة تغير محل إقامتها

وأشارت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ؛ أملًا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وتبين قيام المتهمة المذكورة بترك محل إقامتها المشار إليه والتنقل بين العديد من محال الإقامة المُختلفة خشية ضبطها، وترددها خلال الفترة الأخيرة على منطقة البساتين بالقاهرة لمُقابلة بعض ضحاياها .

تم استهداف المتهمة المذكورة، وأمكن ضبطها وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المُشار إليه.