مراكب ذهبية تشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش

حصلت جريدة الوطن على صور للمراكب المشاركة في حفل طريق الكباش الفرعوني، والمقرر قريبًا، حيث يقام الاحتفال على طول طريق الكباش الفرعوني والذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك بطول 2700متر، كما تُشارك في الإحتفالات الحناطير على أنغام أغنية «الأقصر بلدنا»، والتي أداها الفنان محمد العزبي في فيلم «غرام في الكرنك»، بمشاركة أعضاء فرقة رضا للموسيقى الإستعراضية.

في حفل الكباش..الشباب يحملون المراكب

وتتضمن العروض في حفل افتتاح الكباش، حمل الشباب المشاركين في الاحتفالية الكبرى عددًا من المراكب تم تصميمها وتنفيذها داخل منطقة معابد الكرنك وتغطيتها باللون الذهبي بتصميم فرعوني رائع، تقليدًا للمواكب التي كانت تسير بطريق الكباش في العصر الفرعوني قديمًا.

400 شاب وفتاة من شباب الهيئات

وتستمر البروفات والتجهيزات التي تقام بطريق الكباش وداخل معبد الأقصر، للمشاركة في تقديم العروض المتميزة في حفل طريق الكباش الفرعوني، بمشاركة أكثر من 400 شاب وفتاة من شباب الهيئات المختلفة بالمحافظة السياحية، ويتم إجراء البروفات بشكل يومي بمشاركة الشباب لتقديم أفضل العروض في الحفل الكبير بما يعكس الشكل الحضاري للمحافظة السياحية.

مبالغ رمزية في البروفات

وخلال التجهيزات وحسب مصدربـ آثار الأقصر، يتقاضى الشباب المشاركون في الحفل جراء البروفات اليومية مبالغ رمزية يوميًا نتيجة مشاركتهم في البروفات التي يتم إجراؤها داخل طريق الكباش هذه الفترة استعدادا للحفل الكبير، من قبل العديد من الهيئات الشبابية بالأقصر.