عضو اللجنة المنظمة لاحتفالية طريق الكباش: 200 وكالة عالمية تنقل الحدث

قال الدكتور ميسرة عبدالله، عضو اللجنة التنظيمية لاحتفالية طريق الكباش، إنَّ احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر حدث كبير، وواحد من المعالم الرئيسية للترويج السياحي والحضاري لمكانة مصر عبر التاريخ، تنقله أكثر من 200 وكالة أنباء عالمية.

إحياء طريق الكباش أكبر مشروع تاريخي للآثار

وأضاف «عبدالله»، خلال اتصال هاتفي في تغطية خاصة لشاشة extra news لاحتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، «نحن اليوم لا نحتفل بعيد الأوبت، ولكن الانتهاء من أكبر مشروع تاريخي في وزارة الآثار، ومنذ إنشاء مصلحة الأنتيكخانة المصرية سنة 1857 وحتى الآن، وهو الكشف عن طريق الكباش».

المشروع بدأ فعليا في 1949

وتابع: «مشروع إحياء طريق الكباش بدأ فعليا على يد محمود زكريا غنيم سنة 1949، وكان مشروع مصري خالص لم يشترك فيه أي من الأثريين الأجانب، واستمر هذا المشروع حتى 2021، إذ استطعنا الكشف عن طريق الكباش بالكامل بامتداده من معبد الأقصر وحتى معبد الكرنك».

طريق الكباش يحول الأقصر لمتحف مفتوح

وواصل: «مشروع إحياء طريق الكباش أحدث تغييرا في كيان وشكل طبيعة مدينة الأقصر بالكامل، كما أحدث تغييرا في الخريطة الجغرافية للمدينة وطابع وحياة السكان، ويحول المدينة لمتحف مفتوح يستطيع فيه الزائر ينتقل بحرية من معبد الأقصر حتى الكرنك ويستمتع بالمشاهد الحضارية الجميلة».

سبب تسمية طريق الكباش بهذا الاسم

وأوضح أن تسمية طريق الكباش بهذا الاسم هي تسمية حديثة أطلقت بعد عمليات الاكتشافات التي جرت في الأربعينيات من القرن الماضي، لكن اسمه الفعلي «وات- نتر» أي بمعنى طريق الإله أو الطريق الإلهي أو الطريق المقدس، وهو عبارة عن طريق للمواكب الدينية والاحتفالات التي تتحرك ما بين معبدي الكرنك والأقصر على مدار العام.

وأفاد أن عدد المواكب كانت بمعدل موكب كل 10 أيام تتحرك ما بين المعبدين، ونظرا لأن الطريق يقطع مدينة الأقصر القديمة فتم إنشاء هذا الطريق وإحطاته على الجانبين بأسوار وحدائق من الأشجار وأحواض للمياه والتي تحد من حركة العامة لعدم اختراق هذا الطريق.