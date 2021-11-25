وائل الفشني عن افتتاح طريق الكباش: فخور بمشاركتي في عرض مصري تاريخي

تحدث المطرب وائل الفشني عن الحفل المصري التاريخي العالمي الخاص بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، حيث إنه من المقرر أن يذاع الحفل في تمام الساعة 7 والنصف مساء اليوم، على أكثر من 150 قناة تلفزيونية، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.

وائل الفشني يتحدث عن مشاركته في حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر

وقال وائل الفشني لـ«الوطن»، بدأت البروفات الخاصة بي منذ حوالي أسبوع من أجل تقديم احتفالية تاريخية، وسأقوم بغناء «الأقصر بلدنا» ولكن بتوزيع مختلف تحت قيادة المايسترو نادر عباسي، مضيفا أن مدة العرض حوالي 27 دقيقة، ويحتوى العرض على مفاجأت عديدة، وسوف نشاهد 160 عازفا يعزفون لايف بعبقرية شديدة مع المايسترو نادر العباسي».

وائل الفشني: طريق الكباش حدث عظيم

وتابع، «تمنيت أن أشارك في حدث نقل المومياوات، ولكن الظروف حالت بين ذلك، وبفضل الله سوف أشارك في بافتتاح طريق الكباش بالأقصر، فهو حدث عظيم وفخور بأنني جزء منه كونه عرض مصري تاريخي، وسيكون خالدا في ذاكرة التاريخ».

التفاصيل النهائية لأوبريت موكب طريق الكباش

أوبريت موكب طريق الكباش من تأليف موسيقي مشترك بين أحمد الموجي و نادر عباسي، صوليست الغناء بترتيب الظهور كالتالي:

شهد عز: النداء الأول

هايدي موسى: أنشودة حاتشبسوت

عز الأسطول: أنشودة أمون راع

وائل الفشني: الأقصر بلدنا بالاشتراك مع 160 عازف إيقاع مكون من مجموعة شباب إيقاعات الچيمبي المصري وإيقاعات الموسيقات العسكرية و تسجيل أوركسترا وكورال الاتحاد الفيلهارموني.

ومن قيادة وإخراج موسيقي لجميع العناصر الموسيقية للعرض الخاص بالموكب: نادر عباسي، مفدي ثابت: الهندسة الصوتية والتسجيل لأوركسترا ووكورال الاتحاد الفيلهارمونيد، وميسرة عبدالله: اختيار جميع الأشعار المستخدمة في الحدث من أناشيد وترانيم متواجدة ومدونة بالفعل على جدران المعابد والخاصة باحتفال العيد الأشهر في مصر القديمة وهو عيد الأوبت.

وستكون تلك العروض استعراضية على مسرح كبيرة أمام البحيرة المقدسة بالكرنك، وبعدها يتحرك الموكب مرورًا بطريق الكباش، وصولًا إلى معبد الأقصر، حيث المنصة التي ستجمع حضور الاحتفال، كما أن مشروعات تطوير الأقصر.