اتفاقية تعاون بين جامعتي حلوان وكازان الروسية في عدة مجالات

استقبلت جامعة حلوان، برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، وفد من جامعة كازان الفيدرالية الروسية، لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين في المجالات البحثية والعلمية المشتركة.

وكان في استقبال الوفد الأستاذة الدكتورة منى فؤاد، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وحضر اللقاء من جامعة حلوان، الأستاذة الدكتورة مها حسنى، عميد كلية الآداب، والأستاذ الدكتور أسامة إمام، عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وعمل على تنظيم وتنسيق الزيارة الأستاذة الدكتورة، ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة المهندسة لبنى شهاب، نائب مدير المكتب، والدكتور أحمد رموزي، رئيس قسم الترويج والتواصل بالمكتب.

وتضمن وفد جامعة كازان، البروفيسور تيميرخان أليشيف، نائب رئيس الجامعة الروسية للشؤون الدولية، والدكتورة أوكسانا بوليأكوفا، نائب مدير الشؤون الدولية، والدكتور محمود شاهين الباحث في جامعة كازان.

وجود أوجه توافق بين الجامعتين في عدة تخصصات

من جانبها أشارت الأستاذة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إلى وجود أوجه توافق بين الجامعتين في تخصصات العلوم الطبية، والمعلوماتية الطبية، واللغات والآداب، وإعداد المعلم، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والسياحة والفنون.

وتناولت «عطية» مجالات مختلفة للتعاون التدريسي والبحثي، من خلال التعاون وتطوير البحوث المشتركة والدرجات العلمية الدولية، حيث تسعى جامعة حلوان لتعزيز دور التعاون الدولي في دعم المسيرة التعليمية والبحث العلمي، بما يساهم في الارتقاء بالمستوى العلمي لجامعة حلوان، وسط الجامعات المصرية والدولية.

وأكد الأستاذ الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إمكانية تطوير برامج دولية مشتركة، وتعزيز التبادل الطلابي بين الجامعتين، لما له من أهمية كبيرة ودور بارز في مد جسور التواصل مع الشركاء الدوليين، بما يتيح فرص تطوير برامج دولية مشتركة، ويعزز الشراكات الدولية بما يسهم في تعزيز التواجد الدولي لجامعة حلوان.

فيلم قصير عن جامعة حلوان

وتضمن اللقاء عرض فيلم عن جامعة حلوان، تناولت من خلاله الأستاذة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية، جوانب التميز وتخصصات الجامعة ومراكزها البحثية، ثم عرض فيلم عن جامعة كازان الفيدرالية الروسية، إضافة إلى عرض العمداء للتخصصات التى يمكن تعزيز أوجه التعاون فيها مع الجامعة الروسية.

واختتمت فعاليات اللقاء، بتوقيع اتفاقية تعاون بين الجامعتين، إذ يشمل التعاون عدة مجالات منها الذكاء الاصطناعي، والمعلوماتية الطبية، اللغة الروسية وآدابها، والتربية وإعداد المعلم، والعلوم الطبية، والسياحة والتراث، والاقتصاد، والفنون وربطها بقطاع الصناعة.

وفي ختام اللقاء حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية، وتبادل الدروع.