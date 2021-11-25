شهادة لقاح كورونا شرط دخول المصالح الحكومية بالإسماعيلية أول ديسمبر

قال محافظ الإسماعيلية اللواء شريف فهمي بشارة، إنه لن يُسمح لأي مواطن بالدخول لأي مصلحة حكومية بدء من أول ديسمبر المقبل إلا بعد الحصول علي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف محافظ الإسماعيلية، خلال اجتماعه التنفيذي اليوم الخميس، أنه لابد للمواطن غير متلقي اللقاح من إحضار شهادة معتمدة من الصحة تفيد أنه من الحالات المستثناة من التطعيم كشرط لدخوله إلى أي مصلحة حكومية، وإلا سيتم منعه من الدخول.

%94 من موظفي ديوان المحافظة تلقوا اللقاح

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، إن ديوان عام محافظة الإسماعيلية وصل إلى نسبة 94% من المستهدف تطعيمهم، و جاري استكمال النسبة الباقية بعد صدور القرارات الجديدة بتطعيم بعض الحالات المستثناة من المرضعات والحوامل.

وأضاف أنه تم البدء بتنفيذ 11 نقطة ثابتة بأماكن تقديم الخدمات بالشهر العقاري ومجمع المحاكم وأكثر من منطقة خدمية، لتسهيل الحصول على اللقاح لجميع الفئات من المواطنين.

660 ألف مواطن حصلوا على اللقاح بالإسماعيلية

وقال وكيل وزارة الصحة بالاسماعيلية، إن محافظة الإسماعيلية تستهدف تطعيم نحو 660 ألف مواطن فوق 18 سنة، تلقي منهم 465 ألف الجرعة الاولي و430 ألف الجرعة الثانية، إضافة إلي وجود 6000 حالة من (المرضعات –الحوامل) سيتم حصولهم على لقاح فايزر.

وتابع «بالنسبة للفئة العمرية من 15 إلى 18 عاما، فسيتم إعداد كشوف من مديرية التربية والتعليم باسمائهم، تمهيدا لتلقيهم اللقاح بالمدارس».