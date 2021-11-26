منتج «Rust» يبدأ العمل على فيلم جديد بطولة داستن هوفمان

يبدأ رايان سميث، أحد المنتجين المشاركين في فيلم «Rust»، في العمل على فيلم مستقل جديد، وذلك بعد الحادث المأسوي، الذي أدى لوفاة مديرة التصوير، هالينا هاتشينز، بسبب إطلاق النار عليها بالخطأ من مسدس النجم الأمريكي أليك بالدوين، أثناء أحد مشاهد الفيلم، في أكتوبر الماضي، مما أدى إلى توقف إنتاج الفيلم لأجل غير مسمى.

تفاصيل فيلم «Sam & Kate»

ويشارك رايان سميث في إنتاج فيلم بعنوان «Sam & Kate»، من بطولة داستن هوفمان وسيسي سبيسك، الذي من المقرر أن يبدأ إنتاجه أوائل العام المقبل، ويساعد «سميث» في تمويل الفيلم المقرر تصويره، ابتداءً من منتصف فبراير المقبل، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتم الإعلان عن فيلم «Sam & Kate» للمرة الأولى في يونيو الماضي خلال مهرجان «كان» السينمائي، من المقرر أن يظهر هوفمان وابنه، جيك هوفمان، كأب وابنه خلال الفيلم، في حين أن سبيسك وابنتها، شويلر فيسك، ستلعب دور الأم وابنتها، ويتولى كتابة السيناريو دارين لو جالو، وهو من إخراج إيمي آدامز.

استمرار التحقيقات حول مقتل مديرة تصوير فيلم «Rust»

ويواصل مكتب شرطة مقاطعة «سانتا في» الأمريكية، تحقيقه في كيفية وصول رصاصة حية إلى موقع تصوير فيلم «Rust»، وركز التحقيق على هانا جوتيريز ريد، صانعة الأسلحة البالغة من العمر 24 عامًا، وديف هولز، مساعد المخرج الأول للفيلم، الذي اعترف بأنه لم يتحقق بشكل صحيح من المسدس طراز «كولت .45» قبل تسليمه إلى بالدوين.

وتزعم الدعاوى القضائية، أن الإنتاج وظيف أفراد الطاقم عديمي الخبر ، مما أدى إلى ظروف خطرة في موقع التصوير.

وتم ذكر اسم سميث، وشريكه في العمل، ألين تشيني، وشركتهما «توماسفيل بيكتشرز»، في دعوتين قضائيتين حول إطلاق النار المميت على فريق عمل فيلم «Rust» الشهر الماضي في نيو مكسيكو، وتعتبر الشركة واحدة من العديد من شركات الإنتاج في المشروع، حيث تقدم بعض أفراد الطواقم في مشاريع سابقة للشركة، بمزاعم تتعلق بممارسات غير آمنة، وزعموا أيضًا أن الشركة فشلت في دفع الأجور للناس في الوقت المحدد.