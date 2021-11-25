«عبد الدايم»: ترميم أوبرا المنصورة مشروعا استراتيجيا للثقافة المصرية

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، اليوم، إن مشروع ترميم مبنى أوبرا المنصورة، يُعد مشروعاً استراتيجياً للثقافة المصرية، مشيرة إلى أنه تم الحرص على ترميم المبنى بالمواصفات الأثرية التي تعكس الهوية المصرية، مع مزجها بطابع الحداثة.

وزيرة الثقافة تتفقد أوبرا المنصورة

وأضافت «عبد الدايم»، خلال تفقدها مبنى أوبرا المنصورة، برفقة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن أعمال الترميم تجري على قدم وساق؛ لسرعة ضمه إلى منظومة العمل الإبداعي.

واستمعت الوزيرة، خلال جولتها، إلى شرح مراحل الترميم المتعددة للمبنى من المهندس المسئول بالشركة المنفذة، الذي أوضح أن المرحلة الإنشائية الحالية شملت العديد من الأعمال، منها تدعيم الحوائط الخارجية، وإزالة بعض الحوائط والأسقف الداخلية المتهالكة وإعادة إنشائها، وإزالة البلكون، وإعادة زاوية الميل لتحقيق زاوية رؤية أفضل، وإزالة الردم، وإيجاد مساحات تحت مدرج الجمهور لاستخدامه لخدمات المخازن والكهرباء، وإعادة سقف الصالة لأصله، وزيادة ارتفاع خشبة المسرح لمواكبة العروض الحديثة.

وشددت على ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم؛ لتفعيل رسالة المسرح التنويرية داخل المحافظة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الدقهلية، بجهود وزارة الثقافة في كافة أنحاء الجمهورية، لاسيما بالمحافظة، وحرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الوطن التنموية المتعلقة ببناء الشخصية المصرية الأصيلة، معربا عن ثقته بأن تصبح أوبرا المنصورة منبرا للإشعاع الثقافي بالمحافظة، وتسهم في محاربة التعصب.

معلومات عن أوبرا المنصورة

يذكر أن مسرح أوبرا المنصورة، من ملحقات قصر «أمينة هانم»، زوجة الخديوي توفيق، وتم تشييد المبنى عام 1870، وأعاد المهندس الإيطالي ماريللي عام 1902 تصميمه وأقيم مرة أخرى، ويحتوي على ديوان مجلس بلدية مدينة المنصورة، وحجرات وصالة لإقامة أعضاء المجلس البلدية، بالإضافة إلى مسرح يتسع لـ650 مقعداً، وفي عام 1964 تم إعادة افتتاح مسرح المنصورة القومي في عيد الدقهلية القومي، يوم 7 مايو، حتى تهدمت أجزاء منه خلال التفجير الإرهابي الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية نهاية عام 2013.