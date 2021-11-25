خريطة قطع التيار الكهربائي الأسبوع المقبل في بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف، أنه تقرر فصل التيار عن عدد من الأماكن والمناطق بمدينة بني سويف، وبعض قرى مركزي ناصر وببا، وذلك بداية من يوم السبت إلى الثلاثاء خلال الأسبوع المقبل، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بالشبكة.

المناطق المتأثرة بقطع التيار في بني سويف

وبحسب بيان القطاع، سيتم فصل الخدمة بعد غد السبت، 27 نوفمبر الجاري، في مدينة بني سويف عن شوارع ومناطق (عبدالسلام عارف، وخاتم المرسلين، والكورنيش، وترعة البوصة، وجزء من مقبل، والشرطة العسكرية، مساكن الإيمان)، اعتباراً من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 10 صباحاً، وكذلك عن قرية الكوم الأحمر من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30 ظهراً.

المناطق المتأثرة بقطع التيار في مركزي ناصر وببا

كما سيتم فصل الكهرباء يوم الأحد، 28 نوفمبر، عن جزيرة أبوصالح بمركز ناصر، ويوم الاثنين، 29 نوفمبر، عن قرية سنور بمركز بني سويف ، ويوم الثلاثاء، 30 نوفمبر عن قريتي الحلابية، وتزمنت بمركز بني سويف، وطحا البيشة بمركز ببا، وذلك من الساعة 8:30 صباحا حتى الساعة 12:30ظهراً.

وتقدم القطاع باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدا المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة باتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.