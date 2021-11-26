غدا بداية عرض حكاية «طعم الحياة» لإيمان العاصي من مسلسل «إلا أنا»

يبحث قطاع كبير من الجماهير عن موعد عرض الحكاية الجديدة من مسلسل «إلا أنا» التي تأتي بعنوان «طعم الدنيا»، إذ من المقرر بداية عرض أولى حلقاتها غدًا السبت.

مواعيد عرض حكاية «طعم الدنيا» من مسلسل «إلا أنا»

وتُعرض حكاية طعم الدنيا من مسلسل «إلا أنا»، يوميًا من السبت إلى الأربعاء، الساعة الثامنة مساءً، عبر شاشة قناة dmc، على أن تكون الإعادة الأولى للحلقة الساعة الساعة الثانية بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية الساعة 12 ظهرا، بينما تُعرض الحلقة على شاشة قناة dmc دراما، في الساعة الحادية عشر مساءً، وتعاد الساعة التاسعة صباحا، والساعة الرابعة عصرًا.

أبطال حكاية طعم الدنيا

حكاية «طعم الدنيا» هي الحكاية السابعة من مسلسل «إلا أنا»، وتدور أحداثها في إطار الـ10 حلقات، وهي من بطولة إيمان العاصي، كمال أبو رية، إسلام جمال، ساميمغاوري، رضا إدريس، أميرة الشريف، هاجر عفيفي، حنان سليمان، هاجر عفيفي، وغيرهم من النجوم، وهي سيناريو وحوار أمين جمال، ومن إخراج أحمد حسن.

انتهاء عرض حكاية «ويبقى الأثر»

وانتهت الأربعاء الماضي، حكاية «ويبقى الأثر»، بطولة الفنانة نجلاء بدر، التي تفاعل معها عدد كبيرة من الجمهور، حيث تحدثت الحكاية عن المشكلات التي تواجه الزوجات بعد وفاة أزواجهم خاصة مع أهله.

حكايات مسلسل «إلا أنا» الموسم الثاني

وعرضت حتى الآن 6 حكايات من الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، وهي: حكاية «ويبقى الأثر» بطولة نجلاء بدر، مصطفى درويش، كريم كوجاك، إيناس كامل، وحكاية «بيت عز» بطولة سهر الصايغ، و«بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزي ونور محمود وعلي الطيب، و«بدون ضمان» بطولة هاجر أحمد وهنادي مهنى، و«على الهامش» لنيرمين الفقي، و«حكايتي مع الزمان» لميرفت أمين.