موعد وتفاصيل برنامج توب شيف الموسم الخامس

تساءل الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عن موعد عرض برنامج توب شيف الموسم الخامس، الذي يشهد الكثير من المتابعات في جميع أنحاء الوطن العربى.

منافسات برنامج توب شيف الموسم الخامس

ويقدم برنامج توب شيف الموسم الخامس، الكثير من المنافسات القوية بين المتقدمين للحصول على لقب توب شيف من داخل السعودية، وبدأت منافسات الموسم الخامس التي تشتد بشكل كبير بعد انتهاء الموسم الرابع خلال الفترة الماضية، بفوز سما جاد السعودي الجنسية.

ويقدم برنامج توب شيف الموسم الخامس، الشيف منى موصلى، وبوبي، ومارون، ويشارك في هذة النسخة، 16 مشتركا من مختلف أنحاء العالم، ويُعرض على شاشة قناه أم بي سي وان، وأم بي سي العراق، وتعد شبكة قنوات إم بى سي هي الناقل الحصري لبرنامج توب شيف بجميع أجزائه.

موعد عرض توب شيف الموسم الخامس

ويعرض برنامج توب شيف الموسم الخامس، في الثامنة والنصف مساء الأربعاء، بتوقيت القاهرة، وفي التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية.

وتبدأ المرحلة الأولى من البرنامج، بطلب الحكام من المتسابقين رفع الأغطية عن الأطباق التي تحتوي على دجاج، وابتكارهم طبقا خاصا من اختيارهم، لكن هناك مراحل عدة عليهم اجتيازها قبل التحضير، أولها تقطيع الدجاج بطريقة صحيحة وكاملة خلال دقيقتين من الوقت، وتظهر جميع أجزاء الدجاجة بشكل محترف، ومن يفشل في تنفيذ المهمة، لا يحق له التأهل إلى المرحلة الثانية من الاختيار.

أما المرحلة الثانية من الاختبار، فتتمثل في تقديم طبق دجاج من اختيار المشتركين في 30 دقيقة، من قطع الدجاج على أن يبرزوا فيه المحاور.