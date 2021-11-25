رئيس مجلس مدينة الأقصر يوضح جهود المحافظة قبل افتتاح طريق الكباش

قال العميد طارق لطفي، رئيس مجلس إدارة مدينة الأقصر، إن تطوير وتأهيل طريق الكباش والمعالم الأثرية في المحافظة، جاء بناءً على رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تعتمد على إحياء التاريخ المصري القديم والفخر به.

مدينة الأقصر تتميز بالهوية البصرية

وأضاف «لطفي»، خلال متابعات برنامج «اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت من الأقصر، المذاع على فضائية «CBC»، أن جهاز التعمير والإسكان والتابع لوزارة الإسكان قام بالكثر من أعمال التطوير منذ أكثر من 3 أشهر، كما تتميز المدينة بالهوية البصرية، «أينما ترى أي لقطة للأقصر لازم هتعرفها، ومن هنا اشتغلنا».

طلاء أكثر من 2000 منزل باللون الأصفر

وأوضح أنه وفي تلك الأشهر، جرى طلاء أكثر من 2000 منزل باللون الأصفر، وهو اللون الأقرب للون المعابد، كما رصفت الطرق منذ بداية بوابات المطار، وصولا لمعبد الكرنك.

وتابع: «كان فيه اهتمام كبير بأعمال التشجر، وتم تدعيم أحواض الزراعات بالزاراعات الحديثة، والرؤية كانت للمحافظة أننا نحافظ ونحث المواطنين على المحافظة على تلك الإنجازات».

ويعتبر حفل افتتاح طريق الكباش هو الأكبر فى تاريخ المدينة، والأضخم من حيث التجهيزات والتنظيم والتنسيق، والأفضل فى الإعداد والتجهيز بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو نادر عباسى.. هذا ما ينتظر مدينة الأقصر غداً داخل معبد الأقصر وأمام طريق الكباش وعلى التوازى مع كورنيش النيل، حيث الاحتفال العالمى بإعادة افتتاح طريق الكباش الأثرى الممتد لمسافة 2700 متر، ويصل بين معبدى الكرنك والأقصر.