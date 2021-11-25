بدء العد التنازلي لانطلاق موكب افتتاح طريق الكباش.. إبهار يفوق الخيال «صور»

لحظات تفصلنا عن احتفال محافظة الأقصر في حدث عالمي، ضمن افتتاح طريق الكباش، التي تنطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، إذ بدأت الفرق المشاركة في الاصطفاف، معلنة استعداداتها للحدث المنتظر، واتخذ 600 شاب من المشاركين في الحدث مواقعهم، استعدادا للانطلاق على طول طريق الكباش، رافعين البيارق والأعلام، وثلاث محفات تمثل ثالوث طيبة المقدس آمون وموت وابنهم خنسوفي، إعادة لإحياء أعياد الأوبت، التي كانت تقام منذ ثلاثة آلاف عام في نفس المكان ونفس الطقوس.

وستشهد الاحتفالية أوبريت غنائي مدته 26 دقيقة، يمزج بين انشودة آمون وانشودة حتشبسوت وأغنية الأقصر بلدنا بلد سواح، أعاد توزيعه المايسترو نادر عباسي، والفنان أحمد الموجي، ويشارك فيه الفنان وائل الفشني والفنانة شهد، كما سيقدم المطرب محمد حماقي فقرة خاصة يهدي فيها أغنية خاصة لمصر، وتنطلق في سماء الأقصر بالونات ومراكب وذهبية، تحمل شعار الأقصر، وجرى تسجيل عدد من الفقرات لإذاعتها بالتزامن.

المشرف على ترميم طريق الكباش: المنطقة غنية بطبقات من الآثار

وكشف الدكتور مصطفى الصغير، المشرف على ترميم طريق الكباش، مدير آثار الكرنك لـ«الوطن»، عن أنه تم الانتهاء من اللمسات النهائية استعدادا للافتتاح من خلال توفير خدمات ولوحات إرشادية، موضحاً أنه سيتم عرض للمرة الأولى 10 تماثيل برأس أبو الهول خلف كنيسة السيدة العذراء.

وأضاف، أنه سيتم عرض 9 رؤوس للكباش تم تركيبها على جسد التماثيل لتستكمل الصورة جمالها وتظهر للنور في أفضل شكل، لافتاً إلى أن منطقة الكباش غنية بطبقات من الآثار الإسلامية والقبطية والرومانية والمصرية القديمة وكلما حفرنا وجدنا كنوزا، بحسب تعبيره.

وتابع قائلًا: «وجدنا مدينة أثرية بكامل مصانعها ومنقولاتها التي نقلت للمتاحف ومن أجمل ما وجدنا شاهد ضريح لفتاة لا تتجاوز العشر سنوات ونقل على الفور لمتحف الأقصر».