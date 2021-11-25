رئيس «المتاحف»: المصريون القدماء كانت أعيادهم تستمر لمدة 27 يوما

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن فكرة تخصيص أيامًا للأعياد، كانت فكرة موجودة لدى قدماء المصريين ومحببة لهم، لافتًا إلى أنه كان في ذلك العصر عيد الوادي الجديد، وكان يستمر على مدار 10 أيام، والعيد الثاني هو «الأوبت» والذي كان يستمر في البداية 11 يوم، وزاد حتى وصل لـ27 يوم في العصر المتأخر.

عثمان: الآله أمون المعبود الرئيسي في طيبة والكرنك

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، والذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن الأعياد تشمل الصنفين المبهج والجنائزية، إلا أن عيد الأوبت كان من الأعياد المبهجة لدى المصريين، معقبًا: «كان بيتم من خلال الزورق المقدس اللي بيمر فيه تمثال الآله أمون، وهو المعبود الرئيسي في طيبة والكرنك».

وأوضح أنه بعد وصول الإله آمون للضفة الثانية بالزورق المقدس، يحمله أكتاف الكهنة المصريين بموكب جميل، وعلى جانبيه كان يصطف الكباش، وعبّر عن ذلك المشهد بقوله: «كان فيه عيد جميل تاني للإله حتحور كانت بتمر من موقعها في دندرة لزيارة زوجها الآله حورس في أدفو لمدة أسبوعين، ودي كانت صور مختلفة من الأعياد، وكانت بتطور في عدد الأيام المخصصة للأعياد خاصة في العصر المتأخر والبطرمي».

ولفت إلى أن فعالية افتتاح طريق الكباش هي في أساسها فعالية ترويجية حضارية في المقام الأول، وليس فقط المعني فيها عملية إعادة كشف طريق الكباش، لكن المعني بها مدينة الأقصر بالكامل.