كل ما تريد معرفته عن حفل طريق الكباش على لسان 5 مسؤولين.. استغرق إنشائه 150 عاما

ينتظر العالم الافتتاح الضخم لـ طريق الكباش بمدينة الأقصر، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وسفراء دول العالم وبعض الشخصيات العامة.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» تصريحات لـ5 مسؤولين عن كواليس احتفالية طريق الكباش بمدينة الأقصر قبل انطلاقها بساعات قليلة، وذلك خلال السطور التالية:

200 وكالة أنباء وقناة عالمية تنقل الحدث

«أكثر من 200 وكالة أنباء وقناة تلفزيونية عالمية ومحلية ستغطي الحدث»، بهذه كشفت الدكتورة سها بهجت، المتحدث الرسمي لوزارة السياحة والآثار، بعض كواليس الاحتفالية، مضيفة أن الصفحة الرسمية للهيئة العامة لتنشيط السياحة ستنقل الحدث العالمي من خلال البث المباشر.

وأضافت «بهجت»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، ان الاحتفالية تتكون من عدة احتفاليات في نفس الوقت، إذ أن هناك احتفالية برية وأخرى مائية، وجزء كبير من الاحتفالية سيكون في النيل، «الذهبيات هتمشي في النيل»، لافتة أنها تمثل الثالوث المقدس، كما أن النيل سيكون مليء بالمراكب المتلألأة، وفي نفس الوقت يحلق المنطاد في سماء الأقصر.

من جانبه قال مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن طريق الكباش اسمه «درب الإله»، وأن معظم تماثيله يغلب عليها شكل أبو الهول: «الحدث بيسوق نفسه، لأن مفيش متحف في العالم إلا وفيه قطعة أثرية تابعة للأقصر»، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر.

الأقصر تحتوي على أكبر دار عبادة في العالم القديم

وقال الدكتور طارق توفيق نائب رئيس الجمعية الدولية للآثار المصرية القديمة، أن المحافظة تحتوي على أكبر دار عبادة في العالم القديم وهو معبد الكرنك الذي تبلغ مساحته 45 فدانا، كما خرج من محافظة الأقصر الفرعون الذهبي وهو الملك توت، خلال تصريحات لـ extra news.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور خالد سعد، مدير عام الإدارة العامة لآثار ما قبل التاريخ، بوزارة السياحة والآثار، المدة الزمنية اللازمة لإنشاء هذا الطريق والمعابد قد تكون استغرقت أكثر من 150 عاما، إذ أنه أطول طريق في العالم قديما للاحتفال، لافتا إلى أن عددا من ملوك مصر القديمة احتفلوا بالإله آمون في هذا الحدث، وذلك خلال تصريحات في نفس البرنامج.

طريق الكباش يحول الأقصر لمتحف مفتوح

وأوضح الدكتور ميسرة عبدالله، عضو اللجنة التنظيمية لاحتفالية طريق الكباش، أن مشروع إحياء طريق الكباش أحدث تغييرا في كيان وشكل طبيعة مدينة الأقصر بالكامل، كما أحدث تغييرا في الخريطة الجغرافية للمدينة وطابع وحياة السكان، ويحول المدينة لمتحف مفتوح يستطيع فيه الزائر ينتقل بحرية من معبد الأقصر حتى الكرنك ويستمتع بالمشاهد الحضارية الجميلة.

وأفاد بأن عدد المواكب كانت بمعدل موكب كل 10 أيام تتحرك بين المعبدين، ونظرا لأن الطريق يقطع مدينة الأقصر القديمة، فجرى إنشاء هذا الطريق، وإحاطته على الجانبين بأسوار وحدائق من الأشجار وأحواض للمياه، التي تحد من حركة العامة لعدم اختراق هذا الطريق، وذلك خلال تصريحات له على شاشة extra news.