المتاحف بـ«السياحة»: إدراج طيبة القديمة والجبانة بموقع التراث العالمي

قال مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إن فعالية افتتاح طريق الكباش، في أساسها فعالية ترويجية حضارية في المقام الأول، وليس فقط المعني فيها عملية إعادة كشف طريق الكباش، لكن المعني بها مدينة الأقصر بالكامل.

عثمان: من أهم المواقع في العالم والأكثر مساحة للتراث العالمي

وأضاف «عثمان»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «CBC»، أن مدينة الأقصر أو طيبة القديمة إلى جانب المقبرة، والجبانة الخاصة بها فقد إدراجهم على موقع التراث العالمي عام 1979، «هي من أهم المواقع في العالم والأكثر مساحة للتراث العالمي».

افتتاح طريق الكباش نتاج عمل شاق فترة طويلة

وأوضح أن ما سيظهر اليوم، خلال افتتاح طريق الكباش هو نتاج عمل شاق على مدار فترة طويلة، بداية من رفع كفاءة المناطق الآثرية الموجودة والإضاءة وعمليات الترميم، «فيه إضاءات متميزة في منطقة معابد الكرنك، ومنطقة الكباش نفسها ومعابد الأقصر، وفيه إضاءات حديثة بقت موجودة، وكمان تطوير طريق الكورنيش».

وأكد أن الهوية البصرية الموحدة للمدينة، جرى تطبيقها للمرة الأولى في محافظة الأقصر، وكانت اقتراحا من الجامعة الألمانية، ونفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحت أشراف مباشر من القيادة السياسية، «جميل جدا اننا أخيرا هننزل المدن المصرية وسيكون ليها هوية بصرية موحده، ودي خصوصية الأقصر».