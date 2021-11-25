200 مليون جنيه تحملتها الدولة في إحلال السيارات حتى منتصف نوفمبر

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، إن عدد الطلبات الصحيحة المستوفية لكافة شروط المبادرة وصلت إلى نحو 35 ألف طلب جديد للإحلال منذ بداية إطلاقها في شهر يناير من العام الحالي.

تسلم 9400 سيارة جديدة

وأضاف «عوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد السيارات القديمة التي تسلمتها مباردة إحلال السيارت تمهيدًا لتخريدها وصلت إلى 9400 سيارة قديمة مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما.

وأشار «عوض» إلى أن عدد السيارات التاكسي والملاكي التي تم استلامها من المواطنين تمهيدا لتخريدها وصلت إلى نحو 8600 سيارة ملاكي.

ولفت «عوض» إلى أن عدد السيارات التاكسي والميكروباص التي تم تخريدها وصلت إلى نحو 800 سيارة تاكسي وميكروباص.

200 مليون جنيه قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الدولة

وأكد «عوض» أن قيمة الحافز الأخضر الذي تحملته الدولة في مقابل تحفيز أصحاب السيارات لدخول المبادرة الرئاسية وصل إلى نحو 200 مليون جنيه.

وتابع أن المباردة نجحت في تسليم نحو 9200 سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي منذ انطلاق المبادرة الرئاسية للإحلال في شهر يناير الماضي تتوزع بين 8700 سيارة ملاكي بالإضافة إلى 500 سيارة تاكسي وميكروباص حتى منتصف نوفمبر الحالي.

المرحلة الأولى للمبادرة تطبق في 7 محافظات فقط

يذكر أن أطلقت الحكومة بتوجيهات رئاسية في يناير الماضي، مبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتعمل بالوقود التقليدي التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عامًا، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في مرحلة أولى في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر والسويس والإسماعيلية وأخيراً بورسعيد، على أن يتم تطبيق المبادرة في المرحلة الثانية في عدد آخر في المحافظات قبل تعميمها في سائر أنحاء الجمهورية.