حظك اليوم برج الجدي الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج الجدي، انتقاده للآخرين بشكل لاذع، ما يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر يتنافر اليوم مع المشترى في منزلي المال، وعليك بالتخطيط جيدا ومراجعة خطواتك واليوم غير مناسب للمغامرة في المال والأعمال.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

فينوس في برجك تشعل طاقتك العاطفية، وقد تعيش فترة رومانسية رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.