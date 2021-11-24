حظك اليوم برج الحوت الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأن لدية القدرة على أسر قلوب المحيطين بسبب قدراته على مراعاة مشاعر الآخرين، القدرة على العمل تحت ضغط، لكنه لا يستطيع التعامل مع المنافقين، ويبحث بشغف عن كل ما يخص تطوير مهاراته وقدراته المهنية والعملية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تنافر القمر مع زحل في منزلي الصحة ينصحك بتنظيم جهودك، ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك سحرا وتعدك بأوقات حلوة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.