حظك اليوم برج الدلو الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا
كتب:
الوطن
11:57 م | الأربعاء 24 نوفمبر 2021
أرشيفية
مولود برج الدلو من الشخصيات القادرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرين مستحيلا.
وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.
حظك اليوم برج الدلو مهنيًا
ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.
حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا
القمر في مواجهة برجك يدفعك للعناد.. لا ترفض الحوار مع شركاء الحياة، وحاول أن تتواصل معهم بصورة أفضل.
ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.