حظك اليوم برج الجدي الخميس 25-11-2021 مهنيا وعاطفيا

من عيوب مولود برج الجدي، انتقاده للآخرين بشكل لاذع، ما يسبب أذى لمن حوله، ويجعل العديد من الحواجز مع الآخرين، فضلا عن أنه يميل في بعض الأوقات للتقليل من الآخرين بطريقة تستفز من أمامه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

تنافر القمر مع زحل في منزلي المال ينصحك بتنظيم نفقاتك، ومن المهم اليوم أن تخطط جيدا لخطواتك وللوفاء بالتزاماتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

رغم الضغوط.. فينوس في برجك تجعلك تنعم بالسحر والتألق، وتمنحك الأفلاك كل الحب بقوة وكرم.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مي عز الدين، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.