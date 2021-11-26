حظك اليوم برج الدلو الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو من الشخصيات القادرة على العمل في جماعة أو ضمن فريق، فهو يمتلك القدرة على تجاوز كل ما هو صعب أو ما يراه الآخرين مستحيلا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في مواجهة برجك فلا تتسرع في قراراتك مهما تلقيت من عروض مميزة، ادرس أولا واحترس من الغش.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

ينصحك الفلك أن تتجنب العصبية وأن تتحرك بحذر حفاظا على سلامتك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة ليلى مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.