الوجه الآخر للأقصر.. ترفيه وحياة ومجمع أديان «مش بس آثار عظيمة»

سلّط الفيلم التسجيلي «الأقصر.. السر»، الذي عرض في احتفالية افتتاح طريق الكباش، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرمه السيدة انتصار السيسي، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدولة. الضوء على الأماكن السياحية غير الأثرية في مدينة الأقصر، والتي يمكن للسائحين زيارتها والاستمتاع بها.

المراكب النيلية

«المراكب النيلية» واحدة من الأشياء التي تتميز بها محافظة الأقصر، وكان يستخدمها القدماء المصريين في الاحتفالات، حيث كانت توضع على عربات كارو، مربوطة بحبال يجرها 20 رجلا، كما تشبه هذه الطقوس، ما يحدث في مولد سيدي أبوالحجاج.

وبيّن الفيلم، أنّ «ارتباط المراكب يتمثل في مركب آمون وهي (الثالوث المقدس) لآمون، وموت، وخونسو، والمركب الرابع لسيدي أبوالحجاج نفسه».

مجمع الأديان

وأوضح الفيلم التسجيلي أنّ الاقصر تعد مجمع للأديان، إذ تضم دير الشهداء من القرن الرابع، وبنته الملكة هيلانة على أجساد الشهداء، ويحكي تاريخ الآباء والأجداد وتاريخ إسنا خاصة.

البالون الطائر

وأشار الفيلم التسجيلي إلى المقومات السياحية الكثيرة في مدينة الاقصر، مثل سياحة «البالون الطائر»، فمن خلال 45 دقيقة يستطيع الزائر رؤية شروق أو غروب الشمس والآثار واكتشاف المدينة بأكملها.

سوق العطارة والسياحي

كما سلط الفيلم الضوء على سوق العطارة والسوق السياحي، حيث يعدان من معالم المدينة، كما أنّهما فرصة للاحتكاك بالأهالي والتعرف على العادات والتقاليد في مدينة الأقصر.

الجمل والحصان

وأفاد الفيلم التسجيلي بإمكانية أن يستقل الزائر الجمال والأحصنة خلال وجوده في مدينة الأقصر، كما يمكنه التنقل بين المدن المختلفة.

من جانبه قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، خلال الفيلم التسجيلي، إنّ الأقصر مقصد سياحي متكامل به كل شيء، فإضافة للآثار التي تميزها، تعد الأقصر أكبر متحف مكشوف في العالم، وموقع مصر مسجل على قائمة يونسكو من سنة 1979.

وأضاف «العناني»، أنّ الأقصر بها كل الآثار التي ينتظرها الزائر: «الأقصر مش بس آثار عظيمة، فيه سائحين بييجوا مرة واتنين وتلاتة في السنة، فيه كمان ناس كتير أجانب قرروا يقيموا لفترات طويلة في الاقصر».