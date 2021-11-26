حظك اليوم برج العقرب الجمعة 26-11-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب دائما ما يتمسك بأهدافه التي يضعها أمامه، ويسعى لتحقيقها بشتى الطرق، كما أنه لديه شخصية غيورة وعنيدة بشكل كبير، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

ينصحك الفلك ألا تغامر وألا تتعدى الحدود والخطوط الحمراء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

يساعدك وجود فينوس في منزل العلاقات على الإعلان عن مشاعرك بتلقائية، وتكون هناك أجواء رومانسية تسحرك، رغم وجود ضغوط.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.