تعرف على فريق عمل أغنية محمد حماقي ولارا إسكندر بحفل الكباش «بلدنا حلوة»

قدّم النجم محمد حماقي، أغنية حفل افتتاح موكب طريق الكباش، المقام حاليًا في الأقصر، ويربط بين معبدي الكرنك والأقصر، ويشهده العالم وتنقله كافة وسائل الإعلام العربية والغربية.

أغنية طريق الكباش من كلمات منة عدلي القيعي

شارك «حماقي» في تقديم الأغنية، الفنانة المصرية الإيطالية لارا إسكندر وقدمت الأغنية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وتكشف «الوطن» في السطور التالية، فريق عمل الأغنية بالكامل.

كلمات: منة عدلي القيعي

ألحان: إيهاب عبد الواحد

توزيع موسيقي: نادر حمدي

مكساج وماستر نادر حمدي

تسجيل «محمد إسماعيل - خالد سند»

تم التسجيل في استديوهات صوت الحب - TRS

وتريات: نادر حمدي - أحمد حسن فكري

كورال بقيادة: محمود موسى

ناي: رضا بدير

عود: إسلام القصبجي

قانون: شادي الجندي

مزمار: سيد الحسيني

بركشن: إيهاب فاروق

جيتارات: شريف فهمي

طبلة ودفوف: أحمد العيادي

إدارة إنتاج الأغنية: رامز سليمان

كلمات الأغنية

وتقول كلمات الأغنية التي قدمها محمد حماقي ولارا إسكندر:

هنا هنا في جنة على أرضنا وجالنا العالم

قال هنا مكانا من بداية الحياة

من كل البلاد بلادنا فيها حجر بينطق تاريخنا

وده يشهد يعيش جوا روحنا ده بداية الحياة

لف الدنيا دور ودور كل فين تشوف تصور

سحر يعيش سنين تصور كل ده عندنا

حلوة وناسها حلوة شوفوا الجمال

شوفوا الخيال وشوفوا نيلها

حلوة بلادنا حلوة الكون بحاله

وبجماله مش في جمالها

ويستعد «حماقي» لإحياء حفلا غنائيا على مسرح «أبو بكر سالم»، بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 2 ديسمبر المقبل، ومن المقرر أن يقدم الفنان المصري مجموعة من أشهر أعماله الغنائية، ويأتي الحفل ضمن الفعاليات التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية.

وهو أول حفل له لهذا العام بالمملكة بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الجديد «يا فاتني» الذي تضمن 17 أغنية جديدة، منها أغنيات تصدرت تريند مصر والوطن العربي مثل «زيها مين، ولو هتسيب، وتك».