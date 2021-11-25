«الغربية» ترد على شكوى شاب بدار أيتام: رفض 3 فرص عمل وحصل على مستحقاته

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مديرية التضامن الاجتماعي، بسرعة اتخاذ ما يلزم لتوفير شقة وفرصة عمل لشاب بأحد دور الأيتام بالمحافظة.

وكان الشاب «م.ع»، 21 عاما، من أبناء مؤسسة الهدى لرعاية الأيتام، وجه عدة رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت مناشدات لمحافظ الغربية لدراسة حالته وتوفير العناية اللازمة له، ومن ثم وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على الفور مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ الإجراءت اللازمة لتوفير شقة وفرصة عمل له.

الشاب صرف 47 ألف جنيه

وأفادت مديرية التضامن الاجتماعي، أن الشاب «م.ع» خرج بكامل إرادته ورغبته من أحد دور الأيتام، وأخذ كامل مستحقاته المالية البالغة 47 ألفا و331 جنيها، إضافة إلى بعض شهادات استثمار البنك الأهلي متنوعة القيمة، وسيصرف مبلغ 50 ألف جنيه من دار الأيتام كمساعدة له عند زواجه.

وبحسب المديرية، تم توفير فرصة عمل للشاب بعد خروجه من الدار بشركتين، واحدة للمستلزمات الطبية والأخرى للورق، وتم فصله من العمل بالشركتين لعدم كفاءته وتكرر ذلك أكثر من مرة، كما تم توفير فرصة عمل جديدة بإحدى شركات الكتان وإخباره بالموعد لكنه لم يحضر.

البدء في إجراءات الحصول على شقة

ووجهت المحافظه الدعوة للشاب بالحضور للحصول على فرصة عمل أخرى حال رغبته في ذلك، إلى جانب البدء في إجراءات توفير شقة سكنية له.

وأكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة لا تدخر جهدا في سبيل مساعدة أبنائها من الحالات الإنسانية الخاصة، وتسعى دائما لحل المشكلات بعد التأكد من جدية الشكوى ومدى أحقيتها للمساعدة.