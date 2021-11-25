خسائر أكبر 5 شركات طيران في العالم تتجاوز 6 مليارات دولار

تقدر خسائر صناعة الطيران حول العالم بنحو 201 مليار دولار، للأعوام الثلاثة «2020 و2021 و2022» مجتمعة، متأثرة بإجراءات جائحة كورونا منذ ظهورها في عام 2020 وارتفاع تكلفة الوقود المتوقع أن تتجاوز 132 مليار دولار في 2022، ما يمثل زيادة بـ32% عن عام 2021، خاصة مع انتعاش السفر الجوي.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» في أكتوبر الماضي، أن تتكبد صناعة الطيران خسائر بقيمة 51.8 مليار دولار خلال العام 2021، على أن تتراجع إلى 11.6 مليار دولار في عام 2022، وبلغت خسائر العام الماضي 137.7 مليار دولار، وفقاً لـ«فوربس».

خسائر أكبر 5 شركات طيران حول العالم

وتكبدت أكبر 5 شركات طيران حول العالم، خسائر تقدر بنحو 6.389 مليار دولار في النصف الثاني من العام الجاري 2021، وترصد «الوطن» في هذا التقرير تفاصيل النتائج المالية للشركات الخمسة، التي جاءت كالتالي:

- جاءت أقل الخسائر من نصيب دلتا أيرلاينز التي قلصت من خسائرها 91.6% لتصل إلى 525 مليون دولار، مقابل 6.25 مليار دولار في نفس الفترة من عام الجائحة.

- وتعتبر شركة China Southern Airlines ثاني الشركات الأقل خسائر ضمن الخمسة الكبار بخسائر 734.63 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام بتراجع 42.7% عن خسائر النصف الأول من عام جائحة كورونا والبالغة البالغ 1.3 مليار دولار.

- دلتا أير لاينز DAL خسائر النصف الأول 2021: 525 مليون دولار أرباح النصف الأول 2019: 2.17 مليار دولار التغير 91.6%

- شركة China Southern Airlines خسائر النصف الأول 2021: 734.6 مليون دولار أرباح النصف الأول 2019: 263.46 مليون دولار 42.66% تراجع

- يونايتد أيرلاينز هولندغ

خسائر النصف الأول 2021: 1.8 مليار دولار أرباح النصف الأول 2019: 1.34 مليار دولار46.2% تراجع

- مجموعة أميركان أيرلاينز

خسائر النصف الأول 2021: 1.23 مليار دولار أرباح النصف الأول 2019: 847 مليون دولار71.4% تراجع

- لوفتهانزا

خسائر النصف الأول 2021: 2.1 مليار دولار خسائر النصف الأول 2019: 134.4 مليون دولار 50% تراجع