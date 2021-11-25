يتساءل العديد من المواطنين، عن الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، بشأن موعد تلقيها، ومن هي الفئات التي تستحق الحصول عليها؟ وهل تحتاج إلى تسجيل إلكتروني مرة أخرى؟ لذا تستعرض «الوطن»، موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا والفئات المستهدفة وحقيقة التسجيل أولا، عبر موقع وزارة الصحة من أجل الحصول عليه، بعدما أعلنت تفاصيلها أمس، وزارة الصحة والسكان في بيان لها.

موعد تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه سيجري إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا لبعض الفئات العمرية، والفئات المستهدفة، وتحديدا لكل من مر منهم على حصوله على اللقاح مدة 6 أشهر، وذلك بهدف تعزيز مناعة هؤلاء الأفراد ضد فيروس كورونا.

وأكدت «الصحة» أنه من المتوقع البدء في إعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال الربع الأول من العام الجديد 2022.

الفئات المستهدفة للحصول على الجرعة الثالثة من كورونا

وحددت وزارة الصحة الفئات المستهدفة للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، حيث أنهم الأكثر عرضة لإصابتهم بمضاعفات فيروس كورونا وهي كالتالي:

1- من يُعاني من نقص المناعة الأولية.

2- كبار السن.

3- أصحاب الأمراض المزمنة.

4- كل من هو ضمن الأكثر عرضة للإصابة بكورونا، مثل العاملين في القطاع الطبي.

حقيقة التسجيل أولا للحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

وأوضحت وزارة الصحة، أن كل من يحق له الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا، سوف يحصل عليها عن طريق شهادة تطعيم كورونا التي حصل عليها بعد حصوله على الجرعتين السابقتين، وعليه أن يتوجه بها بشكل مباشر إلى مركز التطعيم، وذلك دون الحاجة تماماً إلى التسجيل عبر موقع وزارة الصحة وملء بياناته الشخصية مرة أخرى.