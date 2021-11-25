«الشباب» تطلق المرحلة الثانية من حملة التوعية ضد كورونا «صور»

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من الحملة القوية للتوعية ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع جمعية صوت طلاب مصر، وتستمر فعالياتها حتي 27 من نوفمبر الجاري، بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، بمشاركة 500 شابًا وفتاة من متطوعي شباب مصر (أعضاء برلمان الشباب والكوادر البرلمانية، وصوت شباب مصر، أعضاء مشروع YLY بالوزارة، أعضاء مراكز شباب مصر) .

صبحي: الحملة الشبابية لمتطوعي شباب مصر تستهدف التوعية بفيروس كورونا

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الحملة الشبابية لمتطوعي شباب مصر، تستهدف التوعية بفيروس كورونا، والحماية منه، وكيفية التسجيل للحصول علي لقاح داخل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، وكذلك بمحطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديد، ومواقف الأتوبيسات العامة، والوصول إلى مليون مستفيد من المترددين على المؤسسات الحكومية.

الوزارة حريصة على تبني مبادرات الشباب البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع

وأوضح الوزير، أن حرص الوزارة على تبني مبادرات الشباب البناءة الهادفة إلى خدمة المجتمع والارتقاء به، وتقديم الدعم والمساندة لتلك المبادرات التي تساهم في تحقيق عملية التنمية، وتأكيدا على الدور الحيوي للشباب داخل المجتمع، مشيرا إلى تعاون الوزارة، مع مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المعنية، في تنفيذ مبادرات التوعية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الفيروس، وفق الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المعمول بها، حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

ومن المقرر أن يتواجد الشباب المتطوعون المشاركون بالحملة، داخل الأماكن المحددة فى فترة المساء من الساعة الخامسة، حتى الساعة الثامنة، مع التزامهم بكل التدابير اللازمة، للحفاظ على سلامتهم والوقاية من العدوى.

جدير بالذكر، أن الفعاليات يشرف على تنفيذها أحمد عفيفي وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، وسعد نديم منسق عام الحملة القومية للقضاء على فيروس كورونا.