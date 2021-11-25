الشباب والرياضة تطلق مبادرة 30 ألف دراجة مجانا و600 جنيه دعم للمستحقين

أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، رابط التسجيل للحصول على 1307 دراجات مدعمة للشباب، من إجمالي 30 ألف دراجة، سيتم الإعلان عنها وتسليمها مجانا، على مراحل متعددة، لافتا إلى أن مبادرة «دراجتك - دخلك»، انبثقت عن المبادرة القومية «دراجتك - صحتك»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن المبادرة ستتيح 30 ألف دراجة، توفر 30 ألف فرصة عمل، لتسليمها إلى الشباب الذين تنطبق عليهم الشروط والتي حددتها اللجنة المشرفة على المبادرة برئاسة الدكتور اسماعيل الفار، وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية.

اهتمام القيادة السياسية وراء نجاح المبادرة

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الشباب والرياضة بحضور مسئولي شركاء المبادرة، من وزارة الشباب والرياضة وممثلي شركة كوكاكولا، وممثلي الإنتاج الحربي ومؤسسة مصر الخير.

وأضاف الوزير أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة «دراجتك - صحتك»، كان له أكبر الأثر في نجاح المبادرة، وانبثقت عنها مبادرات جديدة ومن بينها، مبادرة «دراجتك -_دخلك»، لتوفير فرص العمل للشباب، والتي نالت رعاية كريمة من الرئيس السيسي.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الوزراء والمحافظين في كل المحافظات، بضرورة توفير كل عوامل النجاح، للمبادرة وذلك بتخصيص وتمهيد طرق لسير الدراجات، خاصة أن المبادرة انبثقت منها مبادرة الدراجات الكهربائية، وحققت نجاحا كبيرا.

توزيع 1307 دراجات مجانا على المستحقين

وأكد الوزير أن المرحلة الأولى من المبادرة سيتم خلالها توزيع 1307 دراجات مجانا جاهزة للتسليم، وسيتم تسليم من تنطبق عليهم شروط الحصول على الدراجة ضمن المبادرة، بمنتجات قيمتها600 جنيه، يستطيع الشباب من خلالها بدء أولى خطوات مشروعه الصغير.

وأضاف الوزير أن اهداف إطلاق هذه المبادرة مع شركاء النجاح، تتمثل في تنمية العديد من المهارات السلوكية والاجتماعية والقدرة على حل المشكلات، والتفكير الإبداعي والقدرة على تنظيم الاتصال.

من جانبه، أكد محيي معروف، مديرعام التسويق بالوزارة، أن تكلفة المشروع 99 مليون جنيه، يستفيد منه 30 ألف شاب وفتاة في الفئة العمرية من 18 إلى 35عاما .

وأضاف أن من بين شروط حصول الشباب على الدراجة ضمن مبادرة «دراجتك - دخلك»، في المرحلة الأولى التي تبدأ من اليوم 25نوفمبر حتى 10ديسمبر 2021، ما يلي:

- أن يكون من سكان محافظات القاهرة الكبرى

- أن يتراوح عمر المتقدم من 18 إلى 35 سنة

- أن يجيد القراءة والكتابة.

- عدم بيع الدراجة قبل عامين

أما الأوراق المطلوبة فهي: «صورة البطاقة الشخصية - تحليل مخدرات - الدخول على اللينك المخصص لحجز الدراجة ومتاح لمدة 15يوما، من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر المقبل».