أبرز تصريحات محمد حماقي بعد حفل الكباش: «الفراعنة وصلوا لتكنولوجيا أحدث مننا»

استضافت الإعلامية لميس الحديدي الفنان محمد حماقي، بعد ختام حفل افتتاح طريق الكباش، الذي جرى بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس.

وتحدث «حماقي» في اللقاء الذي جاء ضمن تغطية خاصة لحفل افتتاح طريق الكباش، عبر برنامجها «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON» الفضائية، عن كواليس الأغنية التي قدمها في الحفل، ونستعرض لكم في السطور التالية أهم تصريحات «حماقي» في هذا اللقاء:

احتفالية عالمية ولها هيبة كبيرة

- احتفالية طريق الكباش عظيمة وعالمية.. وأشعر بالفخر من وجودي في مكان بهذه العظمة

- كان لدي رهبة وضغط قبل حفل افتتاح طريق الكباش.. وده ليه هيبة كبيرة وكان لدي مشاعر فخر وسعادة ورضا

- أنا غيور أوي على مصر.. ومؤخرا حسيت برضا إننا قادرين نقدم مصر للعالم

- كنت غيران من حفل المومياوات.. وأغنية حفل طريق الكباش تتحدث عن الحياة

- احتفال طريق الكباش مبهج ومختلف عن حفل طريق الكباش.. وكنا عايزين نوصل الرسالة بكل اللغات

حفل عالمي

- «مش بحلم بشيء عالمي أكتر من حفل طريق الكباش»

- حاسس إن الفراعنة وصلوا إلى تكنولوجيا أعلى من اللي وصلنا ليها في الوقت الحالي

- هجيب ولادي يزوروا الأقصر.. وعرفنا نوري العالم كله عظمة بلادنا، وحاسس بفخر ورضا

- لميس الحديدي: "فيه طاقة إيجابية رهيبة في طريق الكباش".. وحماقي: كل زاوية بتعكس حاجة.

تفاصيل حفل افتتاح طريق الكباش

ويعد افتتاح طريق الكباش بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح للاستمتاع بسحر الرحلة سيرا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان يجري فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.

ويعتبر طريق الملوك، أو طريق الكباش هو طريق الاحتفالات في مصر الفرعونية، حيث يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت، حيث تتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي تحاكي تمثال أبو الهول ولكن برأس كبش بداية، والذي جرى تشييده خلال عصر الأسرة الـ18، ثم استكمل الملك نختنبو الأول، أحد ملوك الأسرة الثلاثين بناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، وفقا لوزارة الآثار والسياحة.