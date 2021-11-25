غلق كلي لشارع الهرم مع «المحولات» لبدء أعمال إنشاء محطة مترو المطبعة

قالت محافظة الجيزة، إنه فى إطار استكمال أعمال تسليم مواقع العمل الخاصة بإنشاء محطات مترو الهرم، ضمن مشروع الخط الرابع، للشبكة القومية لمترو الأنفاق، فإنه من المقرر تسليم الموقع المخصص لمحطة مترو المطبعة للشركة المنفذة للأعمال، وتحديدا بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد عبدالرقيب حتى شارع أبوالفرج، بطول 400 متر وعرض 18 مترا، في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية في اتجاه ميدان الجيزة، ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق بالخط الرابع.

وأشار المحافظة إلى أن هذه الأعمال تستلزم إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في المنطقة المحصورة بين تقاطع الشارع مع شارع المحولات، وحتى شارع أبوالفرج، وبمواجهة سنترال الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية باتجاه ميدان الجيزة فقط، اعتبارا من الساعة الواحدة صباح الجمعة، 26 نوفمبر الجاري، ولحين انتهاء الأعمال.

تحويلات مرورية

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وفرت التحويلات المرورية اللازمه في إطار الخطط الاستباقية لتيسير الحركة المرورية بمحيط منطقة العمل، وهي كالآتي:-

القادم من ميادين الرماية والنصر باتجاه شارع الأهرام يتوجه يمينا بطريق المنصورية باتجاه مناطق أبوالهول، حتى فتحة الدوران أمام التوحيد والنور، والعودة لطريق المنصورية، ثم الدخول لشارع محمد أنور السادات «ترسا سابقا»، مرورا بكوبري ترسا المستحدث، وتقاطع الشارع مع شارعي عزالدين عمر والمحولات، ثم أسفل كوبري عثمان محرم المستحدث (الطريق السطحي)، ثم الدوران أسفل الكوبري والعودة لمحور أنور السادات، ثم الدخول يمينا بشارع محمد سالم اتجاه شارع الأهرام.

وعلى الراغبين في التوجه إلى (مستشفى الهرم، طريق المريوطية، ميدان الرماية)، عليهم الدخول لشارع نعمة الله من محور محمد أنور السادات حتى تقاطعه مع شارع الأهرام، ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار إليها.

نشر اللوحات الإرشادية

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة للأعمال، لاتخاذ ما يلزم لمنع التكدسات وتوفير السيولة المرورية اللازمة، من خلال نشر الفرق المرورية واللوحات الإرشادية بمحيط الأعمال.

وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين إتباع تعليمات اللوحات واللجان المرورية لتفادي التكدسات، وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلات لضمان تحقيق السيولة المرورية.

https://youtu.be/NkN-xibsXeg