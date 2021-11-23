خريطة انتشار القوافل الطبية في محافظات «الجيزة والوادي الجديد وأسيوط»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق 3 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، «حياة كريمة»، اليوم وغدا، للكشف والعلاج مجانًا في بعض التخصصات الطبية.

وفي هذا الصدد، وفي إطار ما تقدمه جريدة «الوطن» للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تساعرض الجريدة أبرز المحافظات التي تنطلق بها القوافل الطبية، وأماكن تواجدها بالمحافظات، والتخصصات المتاحة بها، وفقًا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التخصصات المتاحة بالقوافل الطبية ضمن مبادرة حياة كريمة

أعلنت وزارة الصحة، إطلاق القوافل الطبية بالتخصصات الآتية وهي:

نساء وولادة.

خدمات تنظيم الأسرة.

الأطفال.

الباطنة.

الأنف والأذن.

تخصص العظام.

الجراحة.

الرمد.

الأسنان.

القلب.

الجلدية.

خدمات الأشعة والتحاليل.

المحافظات التي تنطلق بها قوافل «حياة كريمة»

تنطلق القوافل الطبية التابعة لمبادرة «حياة كريمة»، اليوم وغدا الأربعاء، في عدة مناطق بـ3 محافظات، وهي:

جدة مركز باريس - محافظة الوادي الجديد.

نجع عبدالرسول - أسيوط.

القبابات - حي أطفيح - محافظة الجيزة.

مبادرة حياة كريمة

تأتي تلك القوافل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، حيث جرى تنفيذها بمشاركة 550 عيادة، فضلاً عن إجراء 10 آلاف و825 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 15 ألفًا و923 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي للمواطنين.

المبادرات الرئاسية تستهدف القضاء على الأمراض المزمنة

وتستهدف المبادرات الرئاسية الكشف عن الأمراض المزمنة التي تسعى وزارة الصحة للقضاء عليها على غرار فيروس سي، ومن بين هذه المبادرات:

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

- مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة للكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.

- مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار.

- مبادرة رئيس الجمهورية لاكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.

- مبادرة رئيس الجمهورية للكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس.