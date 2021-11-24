محافظ الجيزة يتابع رصف الطرق بمنشأة القناطر وأوسيم والحوامدية وكرداسة

تواصل محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية لتسهيل حركه السير في إطار تنفيذ خطه تطوير محاور الحركة المرورية.

محافظ الجيزة يتابع خطة تطوير الطرق

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، تنفيذ مديرية الطرق بالمحافظة أعمال الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بفرش ودمك طبقة الأساس وازدواج الطريق لعملية تطوير وتوسعة طريق المعتمدية بأرض اللواء مروراً بترعة المجنونة حتى طريق ترعة الزمر تمهيداً للبدء في أعمال الرصف.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات مدينة الحوامدية في فرد طبقة الدقشوم السن «الحجر الأبيض» وتركيب البلدورات بشارع النزهة ومتابعة استكمال أعمال مد البنية التحتية بشوارع «طريق 11 –النزهة-الجمهورية»، تمهيدًا لتنفيذ أعمال الرصف والتطوير بتلك الشوارع الهامة.

مد البنية التحتية بشارع الشون بأوسيم

وتابع محافظ الجيزة مجهودات مركز ومدينة أوسيم في استكمال أعمال مد البنية التحتية بشارع الشون بمدينة أوسيم قبل بدء رصف الشارع، وذلك بمد خطوط المياه الجديدة بالطريق بعد رفع طبقة تالف الرصف المتهالك تمهيداً لوضع طبقة سن الدقشوم، وتجهيزاً لوضع الطبقة الأسفلتية ورصف الطريق.

وأطلع محافظ الجيزة علي مجهودات مركز ومدينة منشاة القناطر في أعمال تجهيز الطرق بمنطقة الأحلام والمساكن الاقتصادية ووضع طبقة السن بالطرق تمهيداً لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية.

كما تابع محافظ الجيزة مجهودات حي جنوب الجيزة في تنفيذ أعمال رصف شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة.