القبض على تشكيل عصابي بحوزته 500 طربة حشيش في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وخاصة الحشيش، بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الجيزة، والإدارة العامة للمساعدات الفنية، نشاط عدة عناصر إجرامية، تخصصت في الاتجار بالمخدرات، وخاصةً الحشيش وترويجه على عملائهم، متخذين من دائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

سقوط التشكيل العصابي

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم، على النحو التالي:

- ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزته 220 طربة لمخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما، كمية من مخدر الأيس، طبنجة صوت، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

5 ملايين و100 ألف جنيه قيمة المضبوطات

- ضبط 3 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، حال استقلالهم إحدى السيارات بدائرة القسم، وبحوزتهم 280 طربة لمخدر الحشيش وزنت 28 كيلوجراما، طبنجتين، عدد من الطلقات لذات العيار، 5 خزائن، مبلغ مالي، ماكينة عد نقود، 5 هواتف محمولة.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ5 ملايين ومائة ألف جنيه.