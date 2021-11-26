منشد «أمون رع»: الأغنية كانت بالعربي واتغيرت للفرعوني

قال المطرب عز الأسطول، مؤدي أنشودة «أمون رع»، في احتفالية افتتاح طريق الكباش بمحافظة الأقصر، إن الأنشودة كان مقررا لها الغناء باللغة العربية بعد ترجمتها من الهيروغليفية، ولكن الكلام كان يجب أن يكون موزونا، وتمت كتابة كلمات معينة، ثم تم الاتفاق على الغناء باللغة المصرية القديمة، وهذا كان أمرا صعبا للغاية لأني لم أغنِ بهذه اللغة من قبل، وهذا تطلب تركيزا، وكان أمرا ممتعا وتجربة تقوية.

فرحان إني شاركت في الاحتفال النهاردة

وأضاف «الأسطول»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «mbc مصر»، اليوم الخميس، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، «فرحان إني شاركت في الاحتفال ده النهاردة».

سعادة غامرة للمنشد على الفشني

من جهته أكد المنشد علي الفشني، أنه يشعر بسعادة غامرة وفرحة كبيرة لغنائه في الحفل الفني أثناء افتتاح طريق الكباش اليوم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر إلى الله، وإلى المايسترو نادر عباسي، الذي رشحه لهذا العمل.

وأوضح المنشد علي الفشني، أنه عندما صعد على المسرح كان خائفا، ولا يستطيع أن يحرك قدمه، ولكن عندما وقف أمام الرئيس السيسي، شعر بأنه أمام أهله، مما جعله يغني بدون خوف، متابعا: «الحمد لله، ربنا وحده هو اللي خلى المايسترو نادر سبب عشان يديني شرف أحضر الحلفة النهاردة».

الألعاب النارية تضيئ سماء الأقصر

وأضاءت الألعاب النارية احتفالية افتتاح طريق الكباش اليوم في محافظة الأقصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرمه السيدة انتصار السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وحرمه ومختلف الوزراء.

احتفالية عالمية اليوم في الأقصر

وأقيمت امس احتفالية افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وسط حضور عالمي وإقليمي، ووجود أغلب القنوات العالمية، لنقل عظمة الحضارة الفرعونية القديم، وحرصت وزارة السياحة والآثار على تجديد الطريق طوال 4 سنوات، مع ترميم التماثيل الموجودة على جانب الطريق، ليصبح بذلك أكبر طريق مفتوح يضم آثارا في العالم.