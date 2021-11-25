نادر حمدي يكشف كواليس أغنية حفل افتتاح طريق الكباش: مش فكرتي

كشف الموزع الموسيقي نادر حمدي، كواليس أغنية حفل طريق الكباش، قائلا: «أنا مش صاحب الفكرة الأصلية، صاحب الفكرة الأصلية هو الملحن إيهاب عبد الواحد، ومنة القيعي اللي كاتبة الكلمات، وهما أصحاب الفكرة الأصلية اللي أنا اشتغل عليها، وكلنا بنشارك في حاجة مش بتاعتنا، يعني إيهاب بيشارك في التوزيع هو ومنة، وإحنا بنشارك مع منة في الكلمات».

كواليس أغنية حفل طريق الكباش

وأضاف «حمدي»، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، بتغطية قناة «on» لحفل طريق الكباش، «ما يميز صوت لارا إسكندر أنها عندها مساحات واسعة جدا، وكان فيه فكرة إنه يبقى فيه كذا عنصر نسائي، بس لقينا مفيش حد قادر يجيب الطبقات دي غير لارا، طلعت للطبقات دي بأريحية جدا».

أول مرة أزور الأقصر

وتابع: «أنا أول مرة أجي الأقصر وانبهرت بيها، ودة تقصير مننا، ونفسي الدولة تزود من الدعاية الداخلية للسفر داخل مصر، لأن بنشوف بعض الأماكن بالصور لكن مش بنبقى عارفين إنها بالجمال ده غير لما نيجي».

ويعد افتتاح طريق الكباش، بمثابة تحول في محافظة الأقصر إلى متحف عالمي مفتوح، للاستمتاع بسحر الرحلة، سيرًا على الأقدام بين معبدي الأقصر والكرنك، وترجع أهميته إلى كونه كان تُجرى فيه احتفالات أعياد «الأوبت» أو الاحتفال بموسم فيضان النيل، حيث إن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الإله آمون ينتقل فيه إلى مقر الحريم له من أجل التزاوج والخصوبة ومن ثم الخير والنماء للبلاد.